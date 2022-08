The New York Times puhuttelee nyt myös ylöjärveläistä yleisöä.

Aamulehti

Hittikomedia Frendit, Rockefeller Center, kliseiset I sydän NY -turistipaidat. Yhdysvaltojen tunnetuin kaupunki New York on koti monelle hienoudelle. Sitä se on myös yhdelle maailman tunnetuimmista sanomalehdistä, The New York Timesille.

Sanomalehdellä on omien sivujensa mukaan reippaat 9 miljoonaa tilaajaa, joista yli miljoona on yhdysvaltojen ulkopuolelta. Nyt lehtijätti puhuttelee entistä enemmän myös ylöjärveläistä yleisöä.

The New York Times nimittäin vieraili Ylöjärvellä tapaamassa ylikapellimestari Santtu-Matias Rouvalia. Laaja, vaikuttavasti kuvitettu artikkeli julkaistiin lehden verkkosivuilla 29. heinäkuuta.

Kotitilan ihailua

Tekstin on kirjoittanut Joshua Barone, joka on yksi lehden pääkriitikoista ja kulttuuriuutisten tuottajista. Barone aloittaa reportaasinsa viemällä lukijan hetkeen, jossa kapellimestari esittelee toimittajalle hernepuutarhaansa.

Miljöönä toimii Rouvalin ja hänen vaimonsa Elinan kotitila Ylöjärvellä. Paikka tuntuu kiehtovan Baronea kovasti. Hän kirjoittaa yksityiskohtaisesti siitä, mitä tilalta löytyy, miltä siellä näyttää ja mitä tila Rouvaleille merkitsee. Tekstiin on päässyt mukaan myös tilan robottiruohonleikkuri, nimeltään Jens. Maalaisromantiikkaa tekstiin tuo Baronen kuvaus Rouvalin metsästys- ja kalastusharrastuksista.

”He syövät kaiken hänen pyytämänsä ja täyttävät pöydän aterioista, jotka on valmistettu paikallisista aineksista, kuten kanttarelleista ja naapurilta saaduista uusista perunoista”, Barone kirjoittaa vapaasti suomennettuna.

Kova tekijä

Hienosti kirjoitettu artikkeli käy perinpohjaisesti läpi Rouvalin uran vaiheet kotikaupunki Lahdesta Sibelius-akatemian kautta maailman konserttisaleihin. Tekstissä mainitaan Rouvalin kyvyt rumpalina sekä hänen taustansa tunnettujen kapellimestarien, Jorma Panulan, Leif Segerstam ja Hannu Linnun opeissa.

Mukaansatempaavan raportoinnin ja vaikuttavan historioinnin lisäksi teksti tekee yhden asian selväksi. Rouvali on maailmanluokan kapellimestari, jonka taidoille on kysyntää ympäri maailman.

Syy, miksi The New York Times lähetti kärkikriitikkonsa Ylöjärvelle tuskin on se, että lehti koittaa levittää lukijakuntaansa Pirkanmaalle. Todellisuudessa jutun taustalla on se, että Rouvali on yksi suosikeista New Yorkin filharmonikkojen tulevaksi ylikapellimestariksi.

Rouvali kertoo artikkelissa, että jos tarjous tulisi, hän joutuisi harkitsemaan hetken. ”Antakaan juon oluen, ja soitan teille takaisin”, Rouvali arvelee reagoivansa.