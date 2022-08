Onko sinulla tai lapsellasi pitkä koulumatka? Aamulehti etsii haastateltavia

Aamulehti etsii haastateltavia juttuun, jossa käsitellään pitkiä koulumatkoja Pirkanmaan alueella. Kerro meille kokemuksistasi aiheen parissa.

Aamulehti

Kuljetko itse monia kilometrejä päästäksesi kouluusi tai oppilaitokseesi? Tai ehkä lapsesi koulumatka on pitkä, ja hänellä voisi olla kerrottavaa aiheesta?

Aamulehti etsii haastateltavia pitkiä koulumatkoja käsittelevään juttuun. Etenkin pienissä kunnissa asuvat lapset ja nuoret voivat joutua liikkumaan pitkiäkin matkoja päästäkseen oppilaitokseensa, koska omassa kunnassa ei ole opetusta tarjolla. Kaikista pienimmissä kylissä pitkät koulumatkat ovat voineet tulla tutuiksi jo alakouluiässä.

Meitä kiinnostaa muun muassa, millaisiin ratkaisuihin koulumatkojen suhteen on päädytty. Entä onko pitkä koulumatka ajallinen tai taloudellinen rasite?

Pitkiin koulumatkoihin voi saada myös apua kunnalta. Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai jos se muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen. Haluaisimme selvittää, millaisia kokemuksia pirkanmaalaisilla on koulukyydeistä.

Koulumatkakuluihin voi myös hakea Kelalta avustusta. Kun oppivelvollisuuslaki tuli voimaan elokuussa 2021, Kelan koulumatkatuen piiriin tulivat myös lukiolaiset sekä ammattikoulussa opiskelevat. Koulumatkatukea voi saada, jos koulumatka on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan. Oletko ehkä lukiolainen tai ammattikoulussa opiskeleva, joka taittaa koulumatkat moottoriajoneuvolla ja saa bensatankin täyteen Kelan koulumatkatuella?

Kerro meille vapaasti kokemuksistasi alla olevassa kyselyssä.