Pirkanmaa

Moni tälle kurssille osallistunut nuori on noussut yhteiskunnan eliittiin – Aamulehti vieraili tilaisuudessa, jolla on erikoinen kommunismin vastainen historia

Päivölän opistossa Valkeakoskella järjestettävän ”yhteiskunnallisen rippileirin” taustalla on säätiö, joka on perustettu 1950-luvun poliittisen ilmapiirin takia ”äärivasemmiston propagandaa” vastaan. Rippeitä säätiön historiasta on nähtävillä edelleen joka kesä järjestettävällä kurssilla.

Hieman yli kolmekymmentä nuorta ympäri Suomen on kokoontunut perinteiselle Kansalaistiedon kurssille Valkeakoskelle. Aamulehden haastattelemista nuorista suurin osa on lukionsa opiskelijakunnan hallituksen johtopaikoilla.

Aamulehti, Valkeakoski Puuduttava. Siltä kuulostaa luento Natossa tehtävistä tutkimusprojekteista ja sotasimulaatioiden saloista. Kolmisenkymmentä lukiolaista ympäri Suomen on kokoontunut Päivölän opiston auditorioon keskelle Valkeakosken maaseutua. On kaunis kesäilta.