Videot: Yhdysvaltalainen Black Hawk -helikopteri laskeutuu luodolle keskelle Näsijärveä – Tästä on kyse

Moni kalastaja näki kahden suuren sotilashelikopterin pörräävän Näsijärven Koljonselällä maanantaina illalla.

Näsijärvellä nähtiin kaksi mustaa sotilashelikopteria maanantaina kello 18.30–19.00. Aamulehden lukijan kuvassa näkyy, kun helikopterit lentävät matalalla veden päällä.

Kuvakaappaus lukijan ottamasta videosta näyttää matalalla lentävät helikopterit Näsijärvellä.

Lukijan mukaan helikopterit tulivat Tampereen suunnasta. Hänen vanhempansa olivat ilmoittaneet nähneensä ne kotoaan, joka sijaitsee muutama kilometri Ylöjärven keskustasta pohjoiseen päin. Hetken päästä kopterit olivat lukijan lähellä, Koljonselän ja Muroleen kanavaan johtavan vesialueen tuntumassa. Lukija itse oli veneessä kahden seuralaisen kanssa.

”Kuuli äänestä, ettei ole perushelikoptereita. Niillä oli yksi iso propelli (roottori) ja takana pieni. Muutenkin ulkoasusta näki, että olivat jytympiä koneita”, lukija kertoo.

Lentokorkeus oli hänen mukaansa koko ajan erittäin matala. Helikopterit olivat pitkiäkin aikoja aivan veden pinnan tuntumassa ja kävivät myös lähellä maarajaa. Kun kopterit olivat lähellä vettä, ne nostattivat vesipilven, joka lähes peitti ne. Tällöin koptereista näkyi vain vilkkuva valo potkurien lähellä.

Kopterit nähtiin myös kello 20 aikaan Kämmenniemen edustalla, jossa ainakin toinen niistä laskeutui kallioluodolle.

Katso lukijoiden videoita koptereista Näsijärvellä:

Tästä oli kyse

Kyseessä olivat yhdysvaltalaiset UH-60 Black Hawk -helikopterit, kertoo esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Janne Sallila Utin jääkärirykmentistä Aamulehdelle. Lentotoiminta liittyy parhaillaan käynnissä olevan jääkärirykmentin järjestämään harjoitukseen, johon osallistuu Yhdysvaltojen maavoimien ilmailun ja Iso-Britannian kuninkaallisten ilmavoimien joukkoja.

Yhdysvaltalaiseen harjoitusosastoon kuuluu noin 40 sotilasta, kaksi CH-47 Chinook-helikopteria ja kaksi Black Hawk-helikopteria. Iso-Britannian harjoitusosastoon kuuluu noin 30 sotilasta ja kaksi CH-47 Chinook-helikopteria. Suomalaisjoukoilla on käytössään NH90-kuljetushelikopterikalusto.

Suomalaisia varussotilaat ei ole harjoituksessa mukana.

Viime viikolla samainen harjoitus näkyi Pirkanmaalla siten, että kaksi isoa Britannian CH–47 Chinook -kuljetushelikopteria lensi matalla Tampereen yli.

Ilmailun kalusto ja henkilöstö operoivat harjoituksen aikana Satakunnan Lennoston tukikohdasta. Sallilan mukaan helikoptereita tullaan todennäköisesti näkemään Tampereen ja Pirkanmaan taivaalla vielä myöhemminkin 12. elokuuta asti kestävän harjoituksen aikana. ”Arkipäivisin tulee näkymään lentotoimintaa niin Black Hawk -, Chinook- kuin omilla UH 90- koptereilla.”

Jääkärirykmentin mukaan harjoitus parantaa joukkojen ja menetelmien yhteensopivuutta ja yhteistoimintaa. Sallinen ei voi kertoa tarkasti, mistä yhdysvaltalaisten kopterien maanantaisessa harjoituksessa oli kyse. Hän kommentoi yleisellä tasolla, että viime viikolla lentoharjoituksen painopisteenä oli maavoimien harjoituksen tukeminen, tällä viikolla peruslentoharjoittelu vesistöympäristössä ja ensi viikolla toimintaympäristö siirtyy merelle.

Sallisen mukaan Black Hawk -kokoluokan kopterit operoivat noin neljän hengen miehistöllä. Matkustajia siihen mahtuu noin 12–14 varustuksesta riippuen.

”Olemme saaneet erittäin arvokkaita kokemuksia. Eri organisaatiot toimivat eri tavoilla, on hyvä jakaa kokemuksia ja ottaa oppia toisiltamme. Ei ole vain niin, että me opimme vierailtamme, vaan myös he ottavat opikseen.”

Monelle tuttu elokuvasta

Black Hawk on yhdysvaltalaisen Sikorsky Aircraft -yrityksen valmistama kuljetushelikopterimalli, jonka ensilento on ollut vuonna 1974. Sikorskyn emoyhtiö on nykyisin Lockheed Martin, joka on Suomen uuden F-35A -hävittäjän valmistaja.

Lockheed Martinin mukaan Black Hawk on käytössä Yhdysvaltain lisäksi 28 maassa.

Populaarikulttuuriin helikopteri on juurtunut vuoden 2002 elokuvan Isku Mogadishuun (Black Hawk Down) myötä. Tositapahtumiin pohjautuvassa, kaksi Oscar-palkintoa voittaneessa elokuvassa kaksi yhdysvaltain Black Hawkia ammutaan alas Somalian Mogadishussa sotilasoperaation aikana.