Kangasalan kaupunki tiesi kyläkoulun huonosta kunnosta pitkään ennen kuin tiedotti siitä – Epäillään tekaistuksi syyksi siirtää oppilaat toiseen kouluun, huoltaja teki valituksen hallinto-oikeuteen

Kangasalan Raikun koulun oppilaat aloittavat ensi viikolla koulun Huutijärven koulussa. Opetuksen siirtämisen taustalla on kaupungin mukaan Raikun koulurakennuksen huono kunto. Osa lasten huoltajista arvioi, että rakennus on leimattu huonokuntoiseksi, jotta pieni kyläkoulu saadaan lakkautettua.

Kangasalan kaupunki päätti toukokuussa siirtää hieman alle 30:n Raikun koulun oppilaan opetuksen Huutijärven kouluun elokuun alusta.

Syyksi kaupunki kertoi rakennuksen huonon kunnon, joka on todettu loppuvuodesta 2020 tehdyssä tutkimuksessa sekä myöhemmin toteutetussa altistumisolosuhteiden arvioinnissa.

Opetuspäällikkö Merja Lehtosen keväällä tekemän päätöksen jälkeen asiasta on virinnyt asukkaiden keskuudessa laaja keskustelu. Osa oppilaiden huoltajista on lisäksi toivonut, että päätökseen tulisi muutos ja opetus Raikussa voisi jatkua.

Toistaiseksi muutosta ei ole tullut, vaikka huoltajat ovat pyrkineet selvittämään asiaa siitä lähtien, kun virallinen tieto asiasta tuli noin kuukausi ennen kesäloman alkua, 2. toukokuuta. Osalle huoltajista asia selvisi jo tätä aikaisemmin huhtikuussa, kun Huutijärven koulusta tiedusteltiin Wilma-viestillä valinnaisaineita alkavalle lukukaudelle.

Nopean aikataulun lisäksi huoltajien keskuudessa ihmetystä on herättänyt se, miksi rakennuksen huonosta kunnosta ei ole tiedotettu ennen päätöstä, vaikka tutkimuksia oli tehty reilusti yli vuosi aikaisemmin. Tämä on saanut osan huoltajista miettimään, onko rakennus todella niin huonossa kuin on annettu ymmärtää.

Valitus hallinto-oikeuteen

Pian sen jälkeen, kun tieto opetuksen siirtämispäätöksestä tuli, asiaa käsiteltiin kahdessa erillisessä tilaisuudessa, jossa huoltajilla oli mahdollisuus esittää kaupungin edustajille kysymyksiä asiaan liittyen.

Tilaisuuksista huolimatta, osa huoltajista ei ole niellyt kaupungin antamaa selvitystä rakennuksen huonosta kunnosta. He arvioivat, että pieni kyläkoulu päätettiin ajaa alas pikavauhdilla ja rakennuksen huonoa kuntoa ja lasten etuun vetoamista käytettiin vipuvartena.

Tästä johtuen he jättivät opetuspäällikön tekemästä päätöksestä oikaisuvaatimuksen sivistyslautakunnalle. Lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen kesäkuussa.

Raikun koulua käyvän lapsen huoltaja Samuli Järvinen kertoo, että hän on jättänyt sivistyslautakunnan tekemästä päätöksestä valituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Järvinen kertoo, että valitus on jätetty useammasta eri syystä, mutta erityisesti siksi, että päätöksen täytäntöönpano oppilaiden siirtämisestä keskeytettäisiin ennen 10. elokuuta.

”Toisena asiana vaadimme tehdyn päätöksen kumoamista tai asian palauttamista uudelleen käsiteltäväksi”, Järvinen kertoo.

Järvinen sanoo, että hallinto-oikeudelle tehdyllä valituksella pyritään selvittämään myös sitä, onko laki toteutunut päätöstä tehdessä. Hän kertoo, että osa huoltajista katsoo, ettei päätös ole kunta-, hallinto- eikä perusopetuslakien mukainen, eikä noudata hyvää hallintotapaa.

Järvinen kertoo, että sen lisäksi, että huoltajille väitettiin aluksi, että päätös ja sen sisältö ovat salaisia, myös koulun kuntoon liittyviä tutkimuksia toteutettiin yli vuoden ajan ilman, että niitä tuotiin asukkaiden tietoon ja keskusteluun.

”Myös se, että sivistystoimi aloitti lasten asioiden järjestelemisen ja oli yhteydessä vanhempiin ennen virallista päätöstä, ei mennyt näkemyksemme mukaan lain kirjojen mukaisesti.”

Kaupunki laatii vastinetta

Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen kertoo, että kaupunki valmistelee parhaillaan vastinetta hallinto-oikeudelle.

Auvinen kertoo, että kaupungin näkemyksen mukaan opetuksen siirtämistä koskevassa päätöksenteossa on menetelty kuten kuuluukin, eivätkä väitteet hallinto-, kunta- ja perusopetuslain vastaisesta asiankäsittelystä pidä hänen mukaansa paikkaansa.

Salaisuusasian osalta Auvisen mukaan virhe kuitenkin tapahtui.

”Julkishallinto on julkista, eikä siinä ole mitään salaista. Julkisuusasian osalta tapahtui virheellinen tulkinta ja inhimillinen virhe, joka korjattiin nopeasti seuraavana päivänä.”

Auvinen myöntää, että viestinnän osalta kaupungilla on parantamisen varaa. Hän sanoo, että pelkästään asiaan liittyvien palautteiden määrä kertoo, että prosesseja on syytä tarkastella.

Raikun koulurakennuksen kohtalo ratkaistaan loppu-, ja alkuvuoden aikana. Auvinen sanoo, että oppilaat on nyt siirretty syyslukukauden ajaksi terveys- ja turvallisuusperusteisesti Huutijärvelle ja se mitä tapahtuu tulevaisuudessa, on vielä avoinna.

Auvinen sanoo, että koulurakennuksen tulevaisuus ratkaistaan loppuvuoden talousarvion yhteydessä.