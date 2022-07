Nuorten huumeiden käyttö­rikoksia on paljastunut Pirkanmaalla aiempaa enemmän – etenkin yksi muutos huolettaa nyt poliisia: ”Onko se nuorelle sitä parasta seuraa”

Poliisin mukaan nuorten asenne huumeita kohtaan on Pirkanmaalla aiempaa sallivampaa. Osa nuorista myös viettää aikaa samoissa paikoissa vanhempien huumeidenkäyttäjien kanssa. Erityisen huolissaan poliisi on nuorista tytöistä. Rikoskomisario kertoo, milloin nuoren käytöksestä tulisi huolestua.

Poliisi on havainnut, että Pirkanmaalla nuorten suhtautuminen huumeisiin on muuttunut suvaitsevaisemmaksi. Aamulehti kuvasi Tampereen Tullintorin alueella syyskuussa 2020.

Aamulehti

Nuorten huumeidenkäyttäjien määrä on hieman lisääntynyt Pirkanmaan kaduilla viimeiseen vuoteen verrattuna. Näin kertoo rikoskomisario Markus Antila Sisä-Suomen poliisista.

”Näyttää siltä, että trendi on vähän kasvamaan päin. Jos trendi jatkaa tasaista kasvua esimerkiksi alle 14-vuotiaiden ryhmässä, niin loppuvuodesta ollaan plussan puolella. Puhutaan kuitenkin muutamista kappaleista”, Antila kertoo.

Pirkanmaalla tulee vuositasolla tietoon noin 15 alle 14-vuotiaiden huumausaineiden käyttörikosta. Viime vuonna näitä rikoksia oli yhteensä seitsemän. Tämän vuoden heinäkuuhun mennessä tapauksia on ollut seitsemän.

Jo 15–17-vuotiaiden ikäryhmässä huumausaineiden käyttörikoksia on vuositasolla jo selvästi enemmän, yleensä 50–100. Tänä vuonna heinäkuuhun mennessä näitä rikoksia on ollut 28, viime vuonna vastaavana aikana 24. Yhteensä tapauksia oli viime vuonna 60.

Lue lisää: Yksi julkinen tila on nyt erityisen suosittu huumeiden käyttöpaikka Tampereella – Aamulehden haastattelemat kokemusasiantuntijat kannattavat käyttöhuoneiden perustamista

Usein piilorikollisuutta

Suurin muutos on kuitenkin tapahtunut 18–20-vuotiaiden huumausaineiden käyttörikoksien määrässä. Vuositasolla niitä on yleensä 150–250. Tänä vuonna tapauksia on ollut 99. Viime vuonna rikoksia oli ollut heinäkuuhun mennessä 82, koko vuoden aikana yhteensä 158.

Vaikka huumausaineiden käyttöönottorikosten määrä on kasvussa, tapauksia on silti vähemmän kuin ennen koronaa. Pitkän ajan vertailussa tilastot ovatkin laskusuunnassa.

Lue lisää: Joka toinen Pirkanmaan yläkoululaisista kokee, että huumeiden hankkiminen on helppoa omalla paikkakunnalla

Markus Antila korostaa, että tilastot voivat olla osin vääristyneitä, koska nuorten huumausaineiden käyttörikokset ovat usein piilorikollisuutta. Kaikki rikokset eivät tule poliisin tietoon, eikä niitä rekisteröidä rikoksena.

”Yleensä nämä eivät ole asianomistaja­rikoksia, eikä niistä ilmoiteta meille. Nuoret tekevät näissä pahaa lähinnä itsellensä, eivät muille. Tilastot riippuvat paljon myös siitä, kuinka paljon poliisi kohdistaa valvontaa päihteiden käyttäjiin kaduilla. Tilastot eivät ole absoluuttisia totuuksia siitä, mitä ulkona tapahtuu.”

Suhtautuminen suvaitsevampaa

Poliisin havaintojen mukaan nuoret suhtautuvat Pirkanmaalla aiempaa suvaitsevaisemmin niin sanottuihin mietoihin huumeisiin, kuten kannabikseen. ”Sitä ei paheksuta samalla tavalla kuin ennen. Nuoret myös kertovat ystäviensä käyttävän huumeita, mutta se ei ole heille kovinkaan merkityksellinen asia.”

Antila sanoo suvaitsevaisuuden näkyvän myös siten, että nuoret viettävät aikaa samoilla alueilla vanhempien päihteidenkäyttäjien kanssa.

”Meillä on sekä päihteidenkäyttäjiä että niin sanottuja streittareita, jotka kieltäytyvät kaikista päihteistä. Nämä ryhmät saattavat viettää aikaa samoissa paikoissa sulassa sovussa”, Antila kertoo. Tampereella tällaisia paikkoja ovat hänen mukaansa esimerkiksi Laikunlavan skeittiramppi ja Koskipuisto.

”Tämä on muutos entiseen, sillä ennen vanhempien päihteidenkäyttäjien seuraa on usein vältelty. Hyvä puoli on, että aikaa vietetään sovussa, mutta onko se kuitenkaan nuorelle sitä parasta seuraa.”

Lue lisää: Lähdimme poliisipartion matkassa Tampereen kaduille, joiden karusta arjesta kertovat kannabis, rauhoittavat ja laukusta löytynyt kirves – Uusi huumetyyppi näkyy erityisesti nuorilla

Antilan mukaan poliisi on erityisen huolissaan nuorista tytöistä, jotka viettävät aikaa vanhempien päihteidenkäyttäjien seurassa. Nuorimmat tytöt ovat olleet 14-vuotiaita. ”Tämä on huolestuttava merkki. Nuoret ovat haavoittuvassa asemassa vanhempaan henkilöön nähden ja alttiita rikoksille tai hyväksikäytölle.”

Muutosta on tapahtunut myös pukeutumisessa ja varustautumisessa. Antila kertoo, että nuoret kantavat repuissaan ja vaatteissaan enemmän teräaseita kuin ennen, esimerkiksi Tampereen keskustassa. Syyksi nuoret ovat ilmoittaneet itsepuolustuksen.

”Tämä ei näy katukuvassa onneksi kuitenkaan siinä, että niitä olisi enemmissä määrin käytetty. Se koetaan kuitenkin nuorten keskuudessa hyväksi, että kun lähdetään illan menoihin, teräase otetaan mukaan.”

Tunnista hälytysmerkit

Aikuiset voivat usein pysyä hyvin perillä nuoren arjesta keskustelemalla tämän kanssa ja olemalla aidosti osa nuoren arkea. Äkillinen muutos nuoren käytöksessä voi kuitenkin kieliä jostain vakavammasta.

Antilan mukaan hälytysmerkkejä nuoren huumeongelmasta ovat esimerkiksi äkillinen rahantarve tai kodista kadonnut irtaimisto. Merkkejä voivat olla toisaalta myös yllättäen ilmestynyt varallisuus, uudet tavarat ja kalliit vaatteet. Varallisuus voi kasvaa esimerkiksi myydyistä huumeista tai olla merkki hyväksikäytöstä.

”Jos oma lapsi ei suostu kertomaan arjestaan, vanhemmat voivat käydä tutustumassa esimerkiksi nuorille tyypillisiin ajanviettopaikkoihin, kuten Laikunlavaan tai Koskipuiston alueeseen. Käynti voi olla silmiä avartava kokemus. Ainahan nuoriso on kokoontunut, eikä siinä mitään väärää ole. Huono seura vain saattaa ajaa myös sen hyvän ihmisen huonoille poluille.”

Antila korostaa, että nuorten huumeidenkäyttö julkisilla paikoilla on koko yhteisön ongelma, eikä mikään toimija yksinään ole vastuussa siihen puuttumisessa. Vastuussa ovat hänen mukaansa vanhemmat ja viranomaiset yhdessä.

”Huumeongelmaista nuorta vanhemmat voivat auttaa olemalla yhteydessä sosiaalitoimeen, lähiverkostoon ja myös poliisiin.”