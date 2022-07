Pirkanmaan pelastuslaitoksella käynnissä suuri rekry ja lisää tekijöitä tarvitaan: ”Meillä on vielä selkeä tarve lisäviroille”

Pirkanmaan pelastuslaitos palkkaa nyt useita palopelastajia, ja tarve työntekijöistä jatkuu edelleen. Lisävirkoja tarvitaan esimerkiksi Orivedelle, jossa vahvuutta on jouduttu nostamaan sekä Urjalan hydridiyksikköön.

Aamulehti

Pirkanmaan pelastuslaitos hakee peräti 20 uutta palopelastajaa 1. lokakuuta alkaviin vakinaisiin virkoihin. Syynä suureen rekrytointiin on apulaispalopäällikkö Ville Naskalin mukaan muun muassa vakinaisten työntekijöiden eläköityminen.

”Meillä on operatiivisella puolella töissä noin 450 henkilöä ja nyt on eläköitymisten ja muiden irtisanoutumisten vuoksi tullut paikkoja auki. Emme laittaneet virkoja vielä kesälle, sillä kesälle on omat sijaisuutensa. Pyrimme ajoittamaan virkojen täytön lokakuun alkuun”, kertoo Naskali.

Perjantaiaamuun mennessä virkoihin oli hakenut 70 hakijaa. Haku päättyy perjantaina 29. heinäkuuta.

Kaikki 20 paikkaa ovat normaaleihin palopelastajien töihin.

”Meillä kaikki palomiehet tekee kaikkea, mutta sen lisäksi voi työn ohella erikoistua. Tarpeen mukaan myös koulutetaan esimerkiksi vesisukeltajia. Myös asemilla on omaa erikoisosaamista, kemikaalien torjuntaan on erikoistunut Nokian paloasema.”

Tarvetta vielä lisäviroille

Naskali kertoo, että näiden palopelastajan virkojen lisäksi tarvetta uusille työntekijöille on edelleen.

”Meillä on vielä selkeä tarve palomiesten lisäviroille tulevaisuudessa. Nyt on 4–5 paikkaa lisätty joka vuorolle ilman, että on lisävirkoja tullut. Melkein parinkymmenen hengen tarve on lisäviroille operatiivisella puolella vielä näiden lisäksi.”

Naskalin mukaan Pirkanmaan kehittyminen ylipäätään vaatii myös jatkuvaa pelastustoimen kehittämistä. Tampereen kaupungin kasvu ja uusien asuinalueiden syntyminen vaatii myös tulevaisuudessa lisää resursseja pelastuslaitokselle.

”Esimerkiksi Orivedellä ollaan kaukana muista paloasemista ja toiminta pitää päästä aloittamaan ilman muita apuja. Lisäksi Kuhmoisten liittyminen Pirkanmaahan on muuttanut hieman alueellista painopistettä ja siksi Oriveden paloasemalle on sijoitettu lisää kalustoa.”

Lisäksi Urjalan ensihoito on siirtynyt viime vuoden alussa pelastuslaitoksen hoidettavaksi. Alueella toimii pilottina pelastajan ja ensihoitajan hybridiyksikkö, joka poikkeaa kalustoltaan normaalista ambulanssista. Yksikkö pystyy ensihoidon lisäksi tiedusteluun ja ensitoimenpiteisiin tulipaloissa ja muissa onnettomuuksissa. Näiden uusien tehtävien hoitaminen vaatii myös lisää työntekijöitä.

Hyvinvointialueuudistus ei vaikuta Naskalin mukaan juurikaan pelastuslaitoksen operatiiviseen toimintaan. Muutoksia tulee kuitenkin jonkin verran ensihoidon osalta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ensihoidon yhdistyessä pelastuslaitoksen alle, mutta kokonaisuus ei ole vielä täysin tiedossa.

”Työnantajan vaihtuminen tuo uusia järjestelmiä, mutta tulipalot ja onnettomuudet hoidetaan samoin kuin ennenkin.”