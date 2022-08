Terveystalon alueyksiköiden liiketoimintajohtajan Tomi Gustafssonin mukaan työntekijöiden keskuudessa on esimerkiksi epäilty rakennuksen sisäilman laatua. Omistajan mukaan kiinteistön kunto on hyvä.

Ylöjärven Terveystalo muuttaa osoitteeseen Mikkolantie 9. Tilat ovat rakennuksen vasemmassa reunassa, ja niissä on toiminut aiemmin Pihlajalinna. Tilojen kunto on huolestuttanut Terveystalon työntekijät.

Ylöjärven Terveystalon toimipiste muuttaa syksyllä pois Ylöjärven terveyskeskuksen tiloista osoitteesta Mikkolantie 10. Ylöjärven kaupunki ottaa tilat omien sosiaali- ja terveyspalveluidensa käyttöön.

Ylöjärven Terveystalo tarjoaa työterveyspalveluita. Uudet tilat on löydetty tien toiselta puolelta osoitteesta Mikkolantie 9. Tiloissa on aiemmin toiminut Pihlajalinnan lääkärikeskus.

Muutto on herättänyt huolta Terveystalon työntekijöissä, jotka ovat olleet huolissaan Mikkolantie 9:n tilojen kunnosta.

Terveystalon alueyksiköiden liiketoimintajohtajan Tomi Gustafssonin mukaan työntekijöiden keskuudessa on esimerkiksi epäilty rakennuksen sisäilman laatua. ”Henkilöstöllä on huolta. Syystä tai toisesta on epäilty, että tiloissa olisi sisäilmaongelma. Asia on noussut esille huolena ja olemme lähteneet sitä selvittämään”, Gustafsson sanoo.

Gustafssonin mukaan uusia tiloja on pitänyt etsiä nopealla aikataululla. ”Olemme tässä pakkoraossa, ja tämä tila on ollut vapaana”, hän sanoo.

Kuntokartoitus tiloihin

Terveystalo pyysi omistajaa tilaamaan rakennukseen kuntokartoituksen. Gustafssonin mukaan kartoitus teetettiin yrityksellä, jota Terveystalo on käyttänyt aiemminkin.

Kartoituksen mukaan kiinteistössä ei ole sisäilmaongelmaa. ”Emme ole löytäneet tiloista mitään hälyttävää”, Gustafsson sanoo.

Joitakin riskirakenteita havaittiin. Esimerkiksi ensimmäisen kerroksen seinän ulkokuoren tiilet ovat kiinni eristevillassa. Tiilen ja eristeen välissä pitäisi olla ilmarako, jotta kosteus pääsee seinän sisältä pois. Rakenne on yleinen 1960–1980-lukujen tiiliverhotuille seinille.

Mikkolantie 9 on saman ajan rakennuksia kuin Ylöjärven terveyskeskus, jonka ensimmäiset osat on rakennettu vuonna 1979.

”On löytynyt korjattavia asioita. Oletamme, että kiinteistönomistaja korjaa ne. Jos ilmenee, että tila on työntekijöillemme sopimaton, ilman muuta joko korjaamme sen tai etsimme uuden ratkaisun”, Gustafsson sanoo.

Tiloissa aiemmin toiminut Pihlajalinna muutti pois toukokuussa. Pihlajalinnan kiinteistöjohtajan Pekka Kurvisen mukaan syynä olivat toiminnalliset ja liiketaloudelliset perusteet. Kurvinen kertoo sähköpostitse, että heidän aikanaan tiloissa tehtiin korjauksia muun muassa ilmanvaihtoon.

Mikkolantie 9:n kiinteistön omistaa Pihlajalinnan Ylöjärven lääkärikeskuksessa vastaanottoa pitävä Jari-Vesa Isokotamäki. Hänen mukaansa kiinteistön kunto on hyvä.

Rakennuksessa on vuokralla myös esimerkiksi kaupungin kehitysvammaisten päiväkeskus Tuulikello.