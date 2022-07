Main ContentPlaceholder

Pirkanmaa

Onko Tampere menettänyt vetovoimansa? Muuttotutkijan teettämän taulukon perusteella kyllä – ”Nyt ensimmäisen kerran näkyy pientä sakkaamista”

Tampere on ollut useana vuonna kuntien välisessä nettomuutossa kärkisijoilla. Tuoreessa taulukossa Tamperetta ei edes näy. Nokia sen sijaan on kolmannella sijalla. Kysyimme muuttotutkijalta, mistä on kyse.

Tampere on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Uusia asuntoja on valmistunut runsaasti muun muassa Lentävänniemeen, jonne rakennetaan parhaillaan myös raitiotietä. Tänä vuonna nettomuuttoluvuissa näkyy pientä sakkaamista.