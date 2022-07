Ylöjärvellä myydään maisemallisesti arvokasta saarta yli 2 miljoonalla eurolla – Tästä on kyse

Ylöjärven Karhejärvellä sijaitseva Nikinsaari on toiminut vuosien varrella muun muassa kehitysvammaisten kesäleiripaikkana. Saaressa on muutama rakennus, metsää ja peltoa.

Ylöjärven Karhejärvellä on myynnissä kehitysvammaisten leiripaikkanakin toiminut Nikinsaari. Saarta myydään nyt rakennuksineen, peltoineen ja metsineen yli kahdella miljoonalla eurolla. Maanmittauslaitoksen mukaan kiinteistön omistaa Vammaissäätiö Kivalakodit sr.

Saaressa on ollut maatila, ja siellä viljellään myös nykyisinkin peltoa. Kivalakodit on järjestänyt saaressa erilaista toimintaa. Saaressa on esimerkiksi pidetty henkilökunnan koulutustilaisuuksia ja Kivalakotien asukkaille kesäleirejä. Saaressa on myös joskus asuttu. Tampereen kehitysvammaisten tuki ry on järjestänyt saaressa kesäleirejä vaikeavammaisille ainakin muutaman kerran.

Habita Pirkanmaa toimii saaren kiinteistövälittäjänä. Kiinteistöstä on julkaistu julkinen myynti-ilmoitus. Myyntijohtaja Jorma Peltoniemi kertoo, että tilalla sijaitsee kaksi asuinrakennusta, joiden pinta-ala on yhteensä 414 neliömetriä. Saaressa on myös puurakenteinen eristämätön konehalli ja navettarakennus sekä purettava asuinrakennus. Purkamisen myötä saaressa on yksi rakennuspaikka vapaana. Rantaviivaa saarella on 2,3 kilometriä ja peltoa noin 3 hehtaaria vuokralla. Pelto on vuokrattu paikalliselle maanviljelijälle. Saareen pääsee siltaa pitkin.

Mikä? Karhejärven Nikinsaari Ylöjärven Karhejärvellä sijaitsevan Nikinsaaren omistaa Vammaissäätiö Kivalakodit sr. Saari on toiminut vuosien varrella Vammaissäätiö Kivalakotien toimialueena ja siellä on järjestetty esimerkiksi kesäleirejä. Saarella myös viljellään peltoa. Tilalla sijaitsee kaksi asuinrakennusta, jotka ovat valmistuneet vuosina 1983 ja 1992. Asuintilojen pinta-ala on yhteensä 414 neliömetriä. Tilalla sijaitsee myös puurakenteinen eristämätön konehalli ja navettarakennus, sekä purettava vanha asuinrakennus. Puustoa alueella on Metsänhoitoyhdistyksen arvion mukaan noin 175 000 euron arvosta. Peltoa on (vuokralla) noin 3,87 hehtaaria. Alueelle on vireillä Karhen osayleiskaava.

Vireillä osayleiskaava

Saaren tarkka pyyntihinta on 2 150 000 euroa. Peltoniemen mukaan saaresta on tullut jo jonkin verran kyselyitä. Erityisesti asiakkaat ovat olleet kiinnostuneita siitä, kuinka vireillä oleva Karhen osayleiskaava vaikuttaa saareen ja rakentamiseen. Vireillä oleva osayleiskaava on tarkoitus viedä elokuussa toisen kerran käsittelyyn ja julkisesti nähtäville. Nykyinen kaavamerkintä saarelle on maisemallisesti arvokas peltoalue ja matkailupalvelujen alue.

”Kaupungin kaavoittajat ovat käyneet saarella tekemässä muun muassa maisematutkimusta. Nyt he odottavat, millaisia toiveita nykyisellä omistajalla on, mitä sinne saisi rakentaa”, Peltoniemi kertoo.

Vammaissäätiö Kivalakodit ei halunnut kommentoida saareen myyntiä Aamulehdelle.

Peltoniemen mukaan saaren voisi ostaa tulevaisuudessa esimerkiksi yritys, jolla on itsellään samankaltaista toimintaa kuin Kivalakodeilla, ja se voisi perustaa sinne esimerkiksi motellin tai leirintäalueen saunoineen. ”Jatkokäyttöä ajatellen sinne tarvitsisi enemmän kuin tuon yhden rakennuspaikan.”