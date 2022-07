Pälkäneellä tunkeuduttiin luvatta koulurakennukseen ja poltettiin papereita ullakolla

Kostian kouluun mentiin lauantai-iltana ilman lupaa. Koulun tiloissa laukaistu jauhesammutin aiheutti automaattisen palohälytyksen. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle tekijät olivat poistuneet.

Aamulehti

Pälkäneellä tunkeuduttiin lauantai-iltana koulurakennukseen luvatta. Kostian koulun eli nykyisen Kostianvirran yhtenäiskoulun ullakolla poltettiin papereita ja lisäksi koulun tiloissa laukaistiin jauhesammutin.

Jauhesammutin aiheutti automaattisen järjestelmän hälytyksen pelastuslaitokselle 20.54. Pelastuslaitoksen saapuessa tekijät olivat poistuneet paikalta. Ullakolta löytyi vähäinen määrä poltettua paperia.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävän palomestarin Juha Seppälän mukaan paperin polttaminen ei ollut aiheuttanut leviämisvaaraa, eikä se ollut laukaissut palohälytintä.

Kostianvirran yhtenäiskoulun pihapiiriin kuuluu iso kivinen koulurakennus ja myös puisia rakennuksia. Seppälän tietojen mukaan tihutyöt tapahtuivat kivirakennuksessa.

Pelastuslaitos tutki kohteen ja tuuletti tiloja. Tapaus on siirtynyt poliisin tutkintaan. Sisä-Suomen poliisin komisario Jani Mäkilä vahvistaa, että koululla on ollut poliisitehtävä vähän ennen kello 21 lauantai-iltana. Poliisi on käynyt paikalla ja tutkii tapahtumaa rikoksena.