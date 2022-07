Vielä hetki sitten vanhan koulun piha Kangasalla oli täynnä lasinsirua ja roskaa – Nyt kuka tahansa saa maalata seinille katutaidetta: "Se on kovaa kamaa ja laadukas"

Kangasalan vanha ammattikoulu on saanut purkutuomion, mutta ennen kun sen seiniä ryhdytään kaatamaan, ne tarjoavat jokaiselle halukkaalle mahdollisuuden kokeilla ja toteuttaa omanlaistaan taidettaan.

Torstai-iltana Kangasala Street art -alueella käy kuhina. 9 000-neliöisellä piha-alueella tapahtuu joka nurkalla jotakin.

Sirkusrakkauspumpum ry:n toiminnanjohtaja, Pirkanmaan katutaidetuottaja sekä Kangasalan projektia koordinoiva Piritta Suominen kertoo, että taidepiha on osa tämän vuoden alussa käynnistynyttä Operaatio Pirkanmaa -hanketta. Hanke pyrkii kehittämään luovien alojen toimintaympäristöjä alueella.

”Tämä Huutijärven katutaidepiha on kesän isoin projekti. Se on Kangasalan kaupungin osuus, jolla he osallistuvat Operaatio Pirkanmaahan,” Suominen avaa.

Loistava kohde

7-vuotias Lauri Uusi-Niemi värittää pihaan maalatun valtavan sisiliskon suomuja. Äiti Elina Mäki kertoo, että tapahtuma osui sopivasti kotimatkan varrelle, sillä perhe oli ollut viettämässä helteistä päivää läheisellä rannalla.

”Kaikenlainen toiminta on aina kivaa ja tuo kesälomaan sisältöä. Tämä on vähän jotain erilaista, mitä ei kotona voida järjestää”, Mäki toteaa.

Ennen kesää koulun piha-alue oli täynnä lasinsiruja ja roskaa. Piha siivottiin yhdessä Kangasalan kaupungin kanssa, ja kesäkuun alussa aluetta ryhdyttiin laittamaan kuntoon. Rikkoutuneet ikkunat vaneroitiin ja taiteilijat pääsivät toteuttamaan seinille erilaisia muraaleja.

Tamperelainen Lauri Uusi-Niemi maalasi valtavan liskon suomuja Kangasalan Street Art -alueella.

Kangasalalaiset Oona Pomppu ja Ilkka Tamminen tulivat alueelle lapsiensa Oliverin, Islan (takana) ja Aada Tammisen kanssa. Taustalla näkyy taiteilija Tomi Lastusen teos Oksalla ylimmällä.

”Tämä sattui olemaan sellainen kohde, joka on ollut tyhjillään jo muutaman vuoden, kun uusi opinahjo avattiin Kangasalan keskustaan. On päätetty, että rakennus puretaan, joten tämä oli ihan oivallinen kohde täyttää katutaiteella ”, Kangasalan kaupungin kiinteistöinsinööri Harri Pitkämäki kertoo.

Suominen uskoo, että Kangasalan katutaide houkuttelee kävijöitä paikkakunnalle kauempaakin.

”Emme avaa katutaidekohdetta valmiina nähtävyytenä, vaan se rakentuu koko kesän. Se on silti niin kovaa kamaa ja laadukas, että houkuttelee myös ympäri Suomea ja Eurooppaa ammattikatutaiteilijoita.”

Tilaa taiteelle

Koulun toisella puolella on sijaitsee graffitipiha, jossa on Suomisen mukaan paljon vapaata graffitiseinää. Sinne kuka tahansa voi mennä kokeilemaan omia maalaustaitojaan graffitimaaleilla.

”Se on keskittymä, joka on haluttu antaa graffitiskenelle. Sellainen taiteen tekemisen paikka, jossa voi isollakin porukalla kokoontua. Siellä saa maalata yöllä tai päivällä, ihan milloin haluaa, tai voi pitää vaikka isoja maalausjameja jos tahtoo”, Suominen summaa.

Sen sijaan talon toisella puolella on niin sanottua rauhoitettua seinätilaa. Se on varattu kesän aikana järjestettävien graffitikurssien käyttöön.

Piritta Suominen auttoi Eero Järventaustalle suojahaalarin päälle.

2-vuotias Wilma Lyttinen viilentyi vesisuihkun alla Kangasalan taidepihalla. Alueella järjestetään lapsille paljon muutakin tekemistä kuin maalaamista, muun muassa kukkien istuttamista sekä Pokemon ja Minecraft aiheisia työpajoja.

Perheille tekemistä

10-vuotiaan Paavo Salmisen on paikalle houkutellut kummitäti Eeva Jokinen. Salminen kertoo käyvänsä kuvataidekoulu Emiliä, joten maalaus on hänelle harrastuksena tuttu. Myös graffitimaalaamisesta hänellä on aikaisempaa kokemusta.

”Ekakertalaisilla on pienempi kynnys lähteä harjoittelemaan, kun siellä on iso alue, jossa on harjoitussilppua seinillä”, Suominen avaa.

Hän kertoo toiminnan perustuvan siihen, että perheille voidaan tarjota uudenlaista yhteistä tekemistä.

”Vanhemmat voivat inspiroitua, jos he ostavat maalia ja tulevat käymään graffitikurssilla tai pikaopastuksessa. Sitten he myös uskaltavat mennä viettämään lasten kanssa aikaa sinne seinille.”

Paavo Salmisen mukaan graffitien maalaaminen ei ollut lainkaan haastavaa.

Suominen opasti graffitimaalauskurssille osallistuville nuorille, miten maalausvälinettä käytetään. Alueella on tarkoitus järjestää kesän aikana vielä useita erilaisia tapahtumia.

Suomisen mukaan samalla voidaan hälventää ilkivallan leimaa, joka graffititaiteeseen usein liitetään.

”Haluan että aikuisten taiteen rinnalla esitellään nuorten ja lasten taidetta. Mutta tietenkin niin, että aikuisten taide on se, minkä perässä tänne tullaan. Tämä antaa uudella tavalla mahdollisuuden tuoda kaikenlaista taidetta esille kaikille ihmisille.”