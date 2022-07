Aamulehti

Raskas ajoneuvo on hajonnut Sastamalassa Vammalasta Punkalaitumelle vievällä tiellä. Ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus.

Ajoneuvo hajosi tiellä numero 252 noin 3,6 kilometrin päässä Houhajärveltä Selkätien tienhaaran suuntaan.