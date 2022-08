MTK:n maatalousjohtaja: Ruoan vienti ulkomaille olisi ratkaisu useaan maatalouden ongelmaan – ”Näköpiirissä ei ole paluuta halpaan ruokaan”

Ruoan viennin kasvattaminen tukisi MTK:n maatalousjohtajan Johan Åbergin mukaan huoltovarmuutta, vähentäisi markkinoiden jäykkyyttä ja auttaisi viljelijöiden jaksamista. Jos jaksamisessa on ongelmia, ammattilaisavun hakeminen ajoissa on hyvin tärkeää.

Aamulehti

Kymmenen vuoden päästä ruokaa viedään Suomesta ulkomaille paljon nykyistä enemmän, uskoo Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n maatalousjohtaja Johan Åberg.

”On huoltovarmuusnäkökulmasta järkevää, että tuotamme Suomessa selkeästi enemmän kuin mitä itse syömme ja panostamme vientiin. Kriisitilanteessa on paljon helpompaa kääntää vienti takaisin kotimaahan kuin alkaa kasvattaa tuotantoa nollasta”, hän sanoo.

Ruoan viennin lisääminen toisi Åbergin mielestä apuja huoltovarmuuden turvaamisen ohella muihin maatalouden ja elintarviketeollisuuden tämänhetkisiin vaikeuksiin. Sellaisia ovat esimerkiksi markkinoiden jäykkyys ja viljelijöiden jaksamisongelmat.

Lue lisää: Suomessa on varsin kohtuuhintaista ruokaa, sanoo Luken erikoistutkija

Hintojennousu myöhään

”Yksi erikoisuus Suomessa on, että melkein kaikki myydään Suomen markkinoille ja muualle viedään vain vähän. Silloin se on kolmen kauppaketjun varassa. Muualla Euroopassa tavara liikkuu paljon enemmän rajojen yli ja markkinat reagoivat paljon nopeammin vaikkapa kustannusmuutoksiin.”

Åberg on sitä mieltä, että elintarvikkeiden hintojen olisi pitänyt Suomessakin kallistua paljon aikaisemmin ja nopeammin. Hän kertoo, että kustannusnousua oli havaittavissa Suomessakin jo viime syksynä. Tuolloin hänen mukaansa esimerkiksi Saksassa ruoka kallistui 5–6 prosenttia, mutta Suomessa vastaava tapahtui vasta keväällä. ”Monilla tiloilla tuotanto on tappiollista. Eihän silloin voi sanoa, että hinnat olisivat nousseet tarpeeksi.”

Åberg näkee, että ruoan kallistumista ei voi välttää, koska muuten ruokaa ei ole saatavilla. ”Pääviesti on, että vaikka tuntuu rajulta, että ruoka kallistuu, siihen täytyy varautua”, hän sanoo. ”Tällä hetkellä ei ole näköpiirissä paluuta halpaan ruokaan ja ylijäämätilanteeseen. Tulemme tulevina vuosina elämään tiukkoja ja korkean hintatason aikoja.”

Tuhannet vaikeuksissa

Jos markkinat eivät olisi Suomessa niin jäykkiä, hinnat olisivat siis nousseet aiemmin. Kun hinnat nousevat, kannattavuus paranee. Kannattavuuden paraneminen vaikuttaa viljelijöiden jaksamiseen, koska silloin voidaan palkata tiloille lisää työvoimaa ja lisätä tuotantomääriä. Tällöin viljelijällä vapautuu enemmän aikaa tilan johtamiseen.

MTK:n jäsenkyselyjen perusteella taloudellinen epävarmuus on suurin jaksamisongelmien aiheuttaja. Åbergin mukaan Suomessa on tällä hetkellä tuhansia tiloja, jotka ovat pahassa ahdingossa. Siihen nähden, miten laajasta ongelmasta on kyse, yhteydenottoja tulee hänen mukaansa vain vähän.

”Ammattilaisavun hakeminen ajoissa on ensiarvoisen tärkeää. Usein se tulee meidän tietoomme, kun tilanne on jo mennyt aika pitkälle, esimerkiksi kun ei saa enää rahoitusta tai ulosotto alkaa olla päällä. Sellaiseen meidän alkaa olla vaikeaa vaikuttaa kovinkaan paljon.”

Hän vinkkaa, että apua voi hakea Välitä viljelijästä -verkostosta. Sieltä voi saada talousneuvontaa sekä palveluseteleitä esimerkiksi terapiapalveluihin. Verkosto ohjaa viljelijän myös eteenpäin, mikäli toisenlaista apua kaivataan

Lisäksi yhteyttä voi ottaa MTK:hon tai maataloustuottajien liittoon. Åbergin mukaan maatalousrahoitusta antavat pankit tarjoavat myös talousneuvontaa ja voivat tilanteesta riippuen järjestää lainoja uudelleen.