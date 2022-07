Laajoista sisäilmaongelmista kärsivän kyläkoulun oppilaat väliaikaisiin tiloihin – Ylöjärvi kiirehtii uuden rakentamista, mutta purkulupaa ei ole: ”Mikäli tässä tulee hankaluuksia, asia menee uudelleen päätöksentekoon”

Ylöjärven Karhen kyläkoulun oppilaat aloittavat koulutyön siirtokelpoisessa koulurakennuksessa. Samaan aikaan kaupunki suunnittelee vanhan koulurakennuksen purkamista ja uuden rakentamista nopealla aikataululla.

Ylöjärven Karhen kyläkoulun oppilaat aloittavat koulutyön väliaikaisessa siirtorakennuksessa 10. elokuuta. Siirrettävä koulurakennus korvaa Karhen vanhan kyläkoulurakennuksen tilat, joiden on todettu kärsivän merkittävistä sisäilmaongelmista.

Siirtorakennus sijaitsee vanhan kyläkoulurakennuksen välittömässä läheisyydessä.

Ylöjärven kaupungin kesämestarina työskentelevä Samu Kallionsivu kertoo, että siirtokelpoinen koulurakennus saapui Karhelle heinäkuun alussa. Rakennuksen pystytys vei kaksi päivää, minkä jälkeen rakennuksen sisäpuolella on tehty esimerkiksi sähkö- ja putkitöitä.

Tarkoituksena on, että rakennus luovutetaan kaupungille 3. elokuuta mennessä. Sen jälkeen alkaa rakennuksen sisätilojen kalustaminen ja viimeistely. Siirtorakennuksen kerrosala on 536 neliömetriä ja se pitää sisällään esimerkiksi neljä luokkatilaa sekä koulun keittiön.

Ylöjärven kaupungin sähköinsinööri Esa Toikkonen kertoo, että rakennus on siirretty paikalleen Lempäälästä, jossa se toimi aiemmin koulurakennuksena.

Ylöjärven kaupungin sähköinsinööri Esa Toikkonen (vas.) ja kesämestari Samu Kallionsivu tarkastivat siirrettävän koulurakennuksen tarkan kokonaispinta-alan rakennuksen pohjapiirustuksesta. Kerrosalaltaan 536 neliömetrin tiloissa on esimerkiksi neljä opetustilaa sekä koulun keittiö.

Ylöjärven Karhella koulutyö alkaa elokuussa siirtokelpoisessa koulurakennuksessa. Kaupunki on vuokrannut rakennuksen siihen asti, että Karhelle rakennetaan uusi pysyvä koulurakennuksen. Vs. kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi arvioi, että uusi pysyvä koulurakennus valmistuisi syksyn 2023 aikana.

Nopeaa päätöksentekoa

Karhen vanhan kyläkoulurakennuksen mittavat sisäilmaongelmat paljastuivat syksyn 2021 aikana tehdyistä kuntotutkimuksista.

Nopeasti raportin valmistumisen jälkeen kaupungilla alkoi keskustelu siitä, kannattaako vanhaa koulurakennusta peruskorjata vai pitäisikö se korvata uudella. Asia herätti laaja keskustelua myös alueen asukkaissa.

Valtuusto päätti toukokuussa, että vanhan koulun tilalle rakennetaan uusi koulu ja, että nykyiset tilat korvataan siihen asti siirtokelpoisella rakennuksella.

Ylöjärven kaupungin vs. kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi kertoo, että nyt kun huonossa kunnossa olevat tilat on korvattu väliaikaisilla, kaupunki pyrkii edistämään uuden pysyvän koulurakennuksen rakentamista mahdollisimman nopeasti. Tavoitteena on, että uusi rakennus olisi valmis syksyn 2023 aikana.

Nurmi sanoo, että vaikka aikataulu on kunnianhimoinen, se on mahdollinen, jos kesäkuussa jätetty vanhan koulu purkulupahakemus hyväksytään loppukesän tai alkusyksyn aikana.

Ylöjärven Karhen koulussa syksyllä 2021 tehty sisäilmatekninen kuntotutkimus paljasti, että rakennus kärsii mittavista ongelmista. Toukokuussa 2022 kaupunginvaltuusto päätti, että vanha koulurakennus puretaan ja sen tilalle rakennetaan uusi, vanhaa tyyöiä mukaileva koulurakennus.

Lausuntoja odotetaan

Ylöjärven kaupungin johtava rakennustarkastaja Johanna Venäläinen kertoo, että purkuluvan käsittely on tällä hetkellä kesken. Venäläinen sanoo, että hakemus odottaa lausuntoja ely-keskukselta, Pirkanmaan maakuntamuseolta ja kaupungin kaavoituksesta.

Venäläinen kertoo, että Pirkanmaan maakuntamuseo tekee alueella katselmuksen ja lausunnon odotetaan saapuvan elokuussa. Vanhaa koulurakennus ei ole museoviraston suojelema, mutta alue, jolla koulu sijaitsee on Jukka Nurmen mukaan kulttuurihistoriallisesti merkittävä.

Se millainen vaikutus tällä voisi olla vanhan koulurakennuksen purkusuunnitelmaan, ei ole tiedossa. Nurmi sanoo, että kaupunki odottaa ensin lausuntoja rauhassa.

”Mikäli tässä jotakin hankaluuksia tulee, menee asia uudelleen päätöksentekoon. Tällä hetkellä voimassa oleva päätös kuitenkin on, että uudisrakennus tehdään.”

Toukokuun alussa johtavana rakennustarkastajana aloittanut Venäläinen kertoo, ettei tunne asian käsittelyä läpikotaisin, eikä hän ota kantaa siihen, millaisia vaikutuksia sillä olisi, jos lausunnot eivät puoltaisi vanhan koulurakennuksen purkamista.

Hän kuitenkin sanoo, että vaikka vanhaa koulua ei purettaisi, se ei poissulje uuden rakentamista toiselle paikalle.

Suojelua harkittu

Pirkanmaan maakuntamuseon perinnerakennusmestari Anne Uosukainen kertoo, että alueella, jolla Karhen koulu sijaitsee, ei ole kaavaa, eikä koulurakennusta ole täten suojeltu. Hän kertoo, että koulua on kuitenkin vuonna 2007 suunniteltu suojeltavaksi tuolloin valmisteilla olleessa kaavassa. Kaavaa ei kuitenkaan hyväksytty ja sen suunnittelu keskeytettiin 2009.

Uosukainen sanoo, että vaikka rakennusta ei ole suojeltu, maakuntakaavassa se on merkitty osaksi maakunnallisesti arvokasta Karhen kulttuurimaisemaa. Uuden kaavan tekeminen alueelle on alkanut ja siinä koulurakennus olisi mahdollista suojella.

”Tällaista halua kaupungilla tuskin kuitenkaan on, sillä purkulupahakemus on laitettu vireille”, Uosukainen sanoo.

Uosukainen sanoo, että lopullisen päätöksen rakennusten purkamisluvista tekee kuntien rakennusvalvonta.

”Me olemme alueellinen vastuumuseo ja annamme asiantuntijalausuntoja, joka voi olla kielteinen tai myönteinen. Olemme asiantuntijaroolissa ja päätöksen kokonaisharkinnan perusteella esimerkiksi tämän purkulupahakemuksen osalta tekee rakennusvalvonta.”