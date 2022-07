Taysin johtajaylilääkäri Acutan koronapotilaista: ”Ei se tarkoituksenmukaista ole” – lisää hoitopaikkoja pian luvassa

Käynnissä ovat Taysin johtajaylilääkärinä toimivan Jarno Riikosen mukaan kesän pahimmat viikot hoitopaikkojen saatavuuden suhteen. Paikkoja avataan kuitenkin pian lisää, kun hoitohenkilöstöä palaa kesälomilta.

Aamulehti uutisoi maanantaina Taysin Acutan päivystyksessä olevista koronapotilaista, jotka odottivat päivystyksessä jatkohoitopaikkaa. Pisimpään jatkohoitopaikkaa odottanut potilas oli ollut päivystyksessä viidettä päivää.

”Ei se tarkoituksenmukaista ole. Kyllä heidät sieltä olisi tarve ja halu saada varsinaisiin hoitopaikkoihin hoitoon”, kommentoi Taysin johtajaylilääkärinä tällä hetkellä toimiva ylilääkäri Jarno Riikonen tilannetta.

Tällä hetkellä erityisesti hoivatason ja perusterveydenhuollon potilaiden jatkohoitopaikan saamisessa on hänen mukaansa ongelmia.

Oikea jatkohoitopaikka koronapotilaille olisi Riikosen mukaan heidän kunnostaan riippuen sairaalan osastot, terveyskeskusten vuodeosastot tai hoivayksiköt.

Hoitopaikoista on kuitenkin nyt puutetta hoitajapulan ja kesälomakauden vuoksi. Tällä hetkellä Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on Riikosen mukaan suljettuna 191 sairaansijaa.

Koronapotilaat saavat päivystyksessä Riikosen mukaan riittävää hoitoa, vaikkei se heille oikea paikka olekaan.

”Silloin potilas on väärässä paikassa, jos akuutti tilanne on hoidettu, mutta potilas ei pääse eteenpäin.”

Tilanne helpottaa lähiaikoina

Toimintaa on Taysissa supistettu keskikesän ajaksi, ja osastoja on suunnitellusti väliaikaisesti suljettuna. Osastoja on kuitenkin Riikosen mukaan tarkoitus ryhtyä avaamaan jälleen ensi viikosta lähtien.

”Tällä hetkellä on kesän pahimmat viikot hoitopaikkojen suhteen käynnissä. Ensi viikolla sairaansijamäärät jo lisääntyvät, kun ihmiset palaavat lomilta.”

Jatkohoitopaikkojen saatavuus tulee siis pian paranemaan, mutta Acutan ruuhkaisuuteen vaikuttavat jatkohoitopaikkojen ja henkilöstövajauksen lisäksi asiakasmäärät, joita on Riikosen mukaan hankala ennustaa.

”Kesän aikana on ollut helpompia tilanteita ja vaikeampia tilanteita riippuen potilaskuormasta.”

Tämänhetkinen poikkeuksellisen suuri hoitajapula on näkynyt Taysissa erityisesti juuri päivystyksessä.

Lääkäreitä ja sairaanhoitajia on Riikosen mukaan kesän aikana siirretty sisäisesti Acutaan muista yksiköistä, mutta lisähenkilöstöä erityisesti juuri päivystystä varten ei ole palkattu.

”Käsittääkseni tällä hetkellä sairauspoissaolot aiheuttavat sitä, että osasta vuoroista puuttuu sairaanhoitajia.”