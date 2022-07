Useita koronapotilaita odottaa jatkohoito­paikkaa Acutassa, syynä paikkojen puute – ”Sen tiedän, että perjantai on ollut kaoottinen”

Acutan päivystyksen tilanne jatkuu hankalana, sillä päivystyksessä jatkohoitopaikkaa odottavia potilaita on toistakymmentä. Pisimpään jatkohoitopaikkaa odottanut potilas saapui vastuualuejohtajan mukaan viime viikon keskiviikkona.

Tällä hetkellä pisimpään jatkohoitopaikkaa Acutassa odottanut potilas saapui 13. heinäkuuta, eli menossa on hänen viides päivänsä päivystyksessä, kertoo Acutan vastuualuejohtajaa sijaistava Janne Kääriäinen.

Usea koronapotilas joutuu tällä hetkellä odottamaan Taysin Acutan päivystyksessä eristyksessä jatkohoitopaikkaa.

Päivystyksessä on erillinen koronaosasto, jossa oli maanantaiaamuna eristyksessä kuusi koronaepäiltyä potilasta. Kolmella heistä on todettu koronatauti, kertoo Acutan vastuualuejohtajaa sijaistava apulaisylilääkäri Janne Kääriäinen. Potilaat ovat saapuneet hänen mukaansa päivystykseen viikonloppuna.

Lisäksi ensiavun tarkkailuosastolla on koronapotilas, joka saapui Kääriäisen mukaan Acutaan 13. heinäkuuta, eli menossa on hänen viides päivänsä päivystyksessä. Hän on odottanut jatkohoitopaikkaa pisimpään.

Normaalisti koronapotilaat siirtyisivät jatkohoitoon kunnostaan riippuen joko terveyskeskuksiin tai Taysin muille osastoille, mutta jatkohoitopaikkoja ei tällä hetkellä ole Kääriäisen mukaan juuri tarjolla.

Näin ollen potilaat joutuvat jäämään päivystykseen pidempään kuin on tarkoitus. Kääriäisen mukaan tavoitteena on, että potilaat siirtyisivät eteenpäin vuorokauden sisällä.

Kaikkiaan siirtoa odottavia on pitkälti toistakymmentä tällä hetkellä. Paikkojen puute johtuu pitkälti hoitajapulasta.

Tilanne on ollut kaoottinen

Odotusajat ovat Acutassa nyt Kääriäisen mukaan pitkiä sekä jatkohoitopaikkaan siirtämisessä että akuuttihoidon saamisessa.

Vähemmän kiireellisissä tapauksissa hoitoon pääsemisessä kestää Kääriäisen mukaan tällä hetkellä useita tunteja, mutta kiireellisemmät tapaukset hoidetaan heti.

Ruuhkaa on ollut jälleen viikonloppuna, jolloin ortopedisten potilaiden keskimääräinen jonotusaika päivystykseen oli noin 2,5 tuntia. Sisätautien ja neurologian potilaat jonottivat keskimäärin 4,5 tuntia. Ajat ovat mediaaneja, joten joukossa on ollut nopeammin hoidettuja potilaita ja heitä, joilla odotus on kestänyt kauemmin.

”Sen tiedän, että perjantai on ollut kaoottinen. Meidän tarkkailuosastomme on ollut täynnä koko viikonlopun.”

Jo pidempään päivystystä vaivannut henkilöstövajaus on Kääriäisen mukaan vaihdellut viikonlopun aikana. Lauantaina puuttui Kääriäisen mukaan kolme sairaanhoitajaa, neljä sihteeriä ja viisi lääkäriä.

Hän ei osaa sanoa, milloin jatkohoitopaikkaa odottavat potilaat pääsevät jatkohoitoon, sillä sairaanhoitopiirissä on tällä hetkellä kiinni miltei 200 sairaansijaa.