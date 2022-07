Henkilöstövaje on johtanut sairaan­sijojen sulkemiseen Taysissa kesken kesän, suurin pula sairaan­hoitajista – tästä vaikea tilanne johtuu ja näin se näkyy

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin henkilöstötilanne saattaa parantua hieman syksyllä lomakauden päätyttyä. Kysyimme hallintoylilääkäriltä, kuinka laaja sairaanhoitopiirin henkilöstöpula nyt on.

Taysin hallintoylilääkäri kertoo, että Pirkanmaan sairaanhoitopiirin henkilöstöpula näkyy kaikilla osastoilla. Osastoja on suljettuina kesällä suunnitelman mukaan, mutta yksittäisiä sairaansijoja on suljettu myös kesken kesän.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä vaivaava henkilöstöpula ulottuu kaikille osastoille, joissa tehdään kolmivuorotyötä, kertoo Taysin hallintoylilääkäri Eija Tomás. Henkilöstöpula ruuhkauttaa etenkin Taysin Acutan päivystystä.

”Henkilöstövaje vaihtelee eri päivinä eri paikoissa sen mukaan, onko äkillisiin poissaoloihin saatu sijaisia”, Tomás sanoo.

Kolmivuorotyötä tehdään kaikilla sairaanhoitopiirin vuodeosastoilla, päivystyksessä, synnytystoiminnassa ja teho-osastoilla.

Kesän henkilöstöpulan takia kokonaisia osastoja ei ole jouduttu sulkemaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Suunnitelmat osastojen ja sairaansijojen suluista tehdään etukäteen kolme kertaa vuodessa.

Kuitenkin yksittäisiä sairaansijoja on jouduttu sulkemaan kesken kesän. Sairaanhoitopiirin sairaaloissa on yhteensä 1 240 sairaansijaa, joista aikuispsykiatrian paikkoja on 249.

Tomás kertoi Aamulehdelle torstaina, että sairaansijoja oli suljettuna 191 kappaletta. Kesän alusta lähtien sairaanhoitopiirissä on myös otettu käyttöön niin sanotut joustopaikat. Kun Acutan päivystyksessä on ruuhkaa, kuntien ja erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla avataan yhdestä kahteen vuodeosastopaikkaa lisää osastoa kohden.

Missä? Osastoja on suljettuina kaikissa sairaaloissa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloita ovat Taysin keskussairaala, Tays Valkeakoski, Tays Hatanpää ja Tays Sastamala ja Tays Pitkäniemi. Suunnitelma osastojen sululle kesällä tehdään huhtikuussa. Kesällä 2022 suunnitellusti suljettuina ovat seuraavat osastot: Tays keskussairaalan ja Tays Hatanpään sisätautiosasto,

Korva-, nenä- ja kurkkutautien viikko-osasto,

Tays Valkeakoskella on yöpäivystys ja leikkaustoiminta,

Tays Sastamalan vuodeosasto,

Tays Pitkäniemen vuodeosasto. Tays Hatanpään neurologian osastot on yhdistetty.

Suurin pula on sairaanhoitajista, mutta myös tiettyjen erikoisalojen lääkäreitä tarvittaisiin. Tomás kertoo, että lääkärikunnasta suurin pula on psykiatreista. Ongelma on valtakunnallinen. Hän mainitsee myös keuhkolääkärit ja geriatrit tällä hetkellä vaikeasti rekrytoitaviksi.

”Aivan kaikki keinot mitkä suinkin on keksitty, ovat käytössä. Psykiatripalveluita ostetaan yksityiseltä niin paljon kuin mahdollista, ja myös etävastaanottoja on.”

Kiireellinen hoito järjestetty

Henkilöstövaje ei ole vaarantanut potilasturvallisuutta merkittävästi, mutta läheltä piti -tilanteita on Pirkanmaallakin sattunut. Tomás kertoo, että sairaanhoitopiirissä on käytössä järjestelmä, johon vaaratilanteet kirjataan.

”Henkilökunnan kiire on lisääntynyt ja potilaiden odotusajat tutkimuksiin ja hoitoon ovat pidentyneet. Ruuhkautumista on siis ollut.”

Tomás lisää, että esimerkiksi päivystykseen on palkattu myös ylimääräisiä lääkäreitä, jolloin päivystys ja kiireellinen hoito on pystytty turvaamaan. Kiireetöntä hoitoa voi joutua Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä nyt odottamaan.

Henkilöstöä on nyt vähemmän erityisesti kahdesta syystä: kesälomakausi on käynnissä ja sairauspoissaolot ovat lisääntyneet koronan takia. Aiemmin kesällä uutisoitiin kevään aikana Acutan päivystyksestä irtisanoutuneiden määrästä. Tomás kertoo, ettei uusia irtisanoutumisten sumia ei ole tullut hänen tietoonsa.

Imagon korjaus yhtenä keinona

Tomás uskoo, että henkilöstötilanne voi helpottua hieman syksyllä, kun vakituiset työntekijät palaavat lomiltaan. Pitkällä tähtäimellä hankaluudet todennäköisesti silti jatkuvat. Yksi tärkeimmistä keinoista henkilöstötilanteen parantamiseksi on hänen mukaansa se, että työtaistelutilanne saataisiin ratkaistua. Ala tarvitsisi Tomásin mielestä myös imagon korjauksen.

”Meidän täytyy miettiä kaikkia niitä keinoja, joilla olemassa oleva henkilökunta saadaan pidettyä alalla ja toisaalta niitä, joilla lähteneet työntekijät saataisiin palaamaan takaisin alalle. Alan työ on mielekästä ja palkitsevaa, kun työmäärä on sopiva ja työolosuhteet hyvät.”