Näsijärven satamat pullistelevat veneistä, mutta järvellä on hiljaisempaa – Polttoaineen hinta on jättänyt osan laituriin: ”Edullisempaa ajaa autolla 60–70 kilometriä kuin 4–5 tuntia veneellä”

Korona-aikana kasvanut veneharrastajien määrä näkyy Näsijärven satamissa, joista on vaikeaa saada vuokravenepaikkaa. Vaikka satamat pullistelevat veneistä ja harrastajista, järvellä on ollut tänä kesänä hiljaisempaa. Syyn arvioidaan olevan polttoaineen hinnannousu.

Tampereen kaupungin satamapäällikkö Tuomas Salovaara kertoo, että parin vuoden aikana Näsijärvelle on tullut paljon uusia veneitä sekä veneilijöitä. Salovaara sanoo, että vaikka järvelle on tuotu uusia veneitä, niillä liikutaan vähemmän kuin kahtena aikaisempana kesänä. Hän arvioi, että taustalla vaikuttaa polttoaineen hinnannousu.

Veneharrastajien määrä on kasvanut edelleen tänä vuonna. Tämä näkyy monessa Näsijärven satamassa, joista on vaikeaa löytää vapaata venepaikkaa.

Tampereen kaupungin satamapäällikkö Tuomas Salovaara sanoo, että kaksi vuotta sitten alkanut veneilybuumi näkyy edelleen täyteen varattuina veneilyseurojen kursseina, retkisaarien merkittävästi kasvaneina käyttäjämäärinä sekä poikkeuksellisen niukkana venepaikkatarjontana.

”Kahden vuoden aikana veneilyssä on nähty ratkaisevaa vilkastumista. Vaikka veneilytahti on ollut tänä vuonna hieman viime ja edelliskesää hiljaisempaa, uusia veneitä ja veneilijöitä on tullut paljon.”

Salovaara arvioi, että polttoaineen hinnannousu on jättänyt yhä useamman veneen laituriin.

Kasvavien harrastajamäärien myötä Tampereen kaupungin venepaikkatilanne on tällä hetkellä huono. Salovaara sanoo, että Näsijärven puolella sijaitsevista noin tuhannesta venepaikasta reilusti yli 90 prosenttia on vuokrattu. Soutuvenepaikkoja on vapaina yksittäisiä.

Salovaara kertoo, että kaupunki on tilanteen vuoksi ottanut tänä kesänä käyttöön uuden linjauksen, jossa se on ollut yhteydessä venepaikan tarpeellisuudesta myös henkilöihin, jotka ovat venepaikkansa maksaneet.

”Jos vene on kasvanut horsmaa paikallaan ja näyttää siltä, ettei sitä käytetä, olemme pyytäneet paikan vuokrannutta miettimään venepaikan tarpeellisuutta. Tämä siksi, että venepaikat saataisiin järkevään hyötykäyttöön. Meillä on kaupungissa valtava määrä asukkaita, jotka mielellään ottaisivat venepaikan vastaan.”

Muroleen kesäkahvila on paikka, jonne tullaan paitsi veneellä, myös polkupyörillä, moottoripyörillä sekä autoilla. Moni kesämökilleen menevä myös poikkeaa kahvilalla ajaessaan ohi.

Satamapalvelut vetävät

Veneilyharrastuksen suosio on täyttänyt venepaikat myös Ylöjärvellä sijaitsevalla Pimeesalmen telakalla. Satamatoimintojen yrittäjänä toimiva Matti Kairimo kertoo, että kaikki 200 vuokravenepaikkaa on vuokrattu.

Täyteen varattujen venepaikkojen lisäksi myös ravintolakävijöitä on riittänyt. Kairimo on tilanteeseen tyytyväinen. Hän sanoo, että yrityksen liikevaihto on kasvanut nyt kolme vuotta peräkkäin 20 prosentin vuosivauhtia, mikä Kairimon mukaan on suoraa seurausta kotimaan matkailun suosion kasvusta.

Asiakkaat ovat löytäneet tänä kesänä tiensä myös Koljonselän rannalle Maisansaloon. Ravintola Maisan yrittäjä Jyri Hänninen kertoo, että asiakasvirta on ollut jatkuva, mutta heinäkuun ydinsesonki sekä helteiset päivät ovat korostuneet erityisesti veneellä saapuvien asiakkaiden osalta.

”Juhannuksen jälkeisenä lauantaina tulijoita oli niin paljon, että veneet joutuivat jopa odottamaan laituripaikan vapautumista”, Hänninen kertoo.

Satamakesä on ollut vilkas myös Muroleen kanavalla. Muroleen kesäkahvilan työntekijöiden, Krista Heinosen ja Aino Majalan mukaan erityisesti aurinkoiset kesäpäivät ovat tarkoittaneet kiireistä päivää.

”Se on mukavaa, kun on vipinää ja asiakkaita. Silloin laitetaan töppöstä toisen eteen ja pyritään palvelemaan kaikkia mahdollisimman hyvin”, Majala ja Heinonen sanovat.

Muroleen kanavan sulutusten määrä on laskenut tänä vuonna huomattavasti viime vuoden lukemasta. Taustalla arvioidaan olevan noussut polttoaineen hinta.

Veneitä liikkuu vähemmän

Vaikka satamissa on ollut vilkasta, Tampereen kaupungin satamapäällikön havainnot vähentyneestä veneilystä on laitettu merkille myös Näsijärven yläosassa.

Muroleen kanavalla venepaikoista vapaaehtoisena vastaava Heikki Koivunen sanoo, että tämänhetkinen polttoaineen hinta on suora syy sille, että veneilijöitä on vähemmän.

”Onhan se edullisempaa ajaa autolla 60–70 kilometriä kuin 4–5 tuntia veneellä. Polttoaineen hinta on myös aihe, josta rantakivillä ahkerasti jutellaan.”

Vuosikymmeniä Näsijärvellä veneilleen Koivusen havaintoja hiljentyneestä veneliikenteestä vahvistaa Väyläviraston tilasto Muroleen kanavan sulutuksista, joita on tehty viime vuoteen verrattuna huomattavasti vähemmän.

Kauden 2021 aikana sulutuksia oli tehty 13. heinäkuuta mennessä 1 471. Tänä vuonna samaan aikana sulutuksia on tehty huomattavasti vähemmän, 914 kappaletta.