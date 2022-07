Oletko hankkimassa tai hankkinut valokuidun kotiisi? Aamulehti etsii haastateltavaa

Koronaviruspandemian myötä moni on siirtynyt työskentelemään kauemmas kaupunkien keskustoista. Onko hidas verkkoyhteys haitannut etätyötä? Aamulehti etsii nyt kotitalouksia, jotka ovat päättäneet hankkia valokuidun.

Aamulehti

Aamulehti on tekemässä artikkelia verkkoyhteyksistä Pirkanmaalla ja etsii kotitaloutta, jossa on tehty päätös valokuituverkkoon liittymisestä. Etsimme kotitalouksia, joissa on liitytty valokuidun ennakkotilaajiksi tai valokuituverkko on jo valmistunut edellisten parin vuoden aikana.

Haluatko jakaa kokemuksesi? Kerro meille, miksi päätit hankkia valokuituliittymän, miten liittyminen on sujunut ja paljonko se on maksanut. Yhteystietonsa antaneiden joukosta voidaan pyytää 1–2 taloutta haastatteluun.