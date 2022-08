Lempääläläinen pariskunta alkoi pitää perinteikästä maatilaa ja sai heti järkyttäviä uutisia – Sitten he tekivät suuren muutoksen, ja nyt tila on entistä tuottavampi vähemmällä työllä

Niina ja Philipp Mayer ajattelevat, että he ovat harrastaneet konmaritusta maatilallaan. Ensimmäisinä vuosinaan he luopuivat kaikesta, mikä ei ollut taloudellisesti kannattavaa tai heille mielekästä. ”Maataloudessa pitäisi luopua paljon helpommin, jos jokin asia ei toimi. Luovu siitä ja mene eteenpäin. Kun tuotanto on laajaperäistä ja joustavaa ja siihen on sidottu vähemmän pääomaa, pystyy tekemään nopeita muutoksia.”