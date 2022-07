Swup-sähköpotkulautoja ilmestyi Kangasalle ja Valkeakoskelle tänä vuonna. Vielä muutama viikko sitten lautoja harkittiin myös Nokialle, mutta ainakaan toistaiseksi lautoja ei kaupungissa nähdäkään. Yrityksellä ja kaupungilla on tilanteesta hyvin erilaiset käsitykset.

Keltaisia Swup-merkkisiä sähköpotkulautoja on Pirkanmaalla toistaiseksi käytössä Kangasalla ja Valkeakoskella. Nämä laudat kuvattiin Valkeakoskella toukokuun lopulla.

Sähköpotkulautayritys Swup saapui tänä vuonna Pirkanmaalle. Valkeakosken ja Kangasalan lisäksi Swup-mobiilisovelluksen käyttäjä saattoi vielä kesäkuussa valita Pirkanmaalla kaupungiksi Nokian.

Tuolloin Swup-sähköpotkulaudoista vastaavan Rolan oy:n operatiivinen johtaja Kimmo Hanhinen kertoi, että yritys harkitsee Nokialle tuloa. Nyt Nokiaa ei enää näy sovelluksessa lainkaan.

Miksi Swup-sähköpotkulaudat eivät saavukaan Nokialle? Nokian kaupungilla ja Rolanilla on syistä eri käsitykset.

Ei sopinut aikatauluun

Kimmo Hanhisen mukaan Swup-lautojen tulo Nokialle peruuntui muun muassa siksi, että kaupungilta olisi pitänyt hakea maankäyttölupaa.

”Osassa kaupungeissa katsotaan vain läpi yleiset kuviot ja sanotaan tervetuloa. Osa taas on hyvin tarkkoja ja esimerkiksi maankäytönlupaa sun muuta täytyy hakea. Nokialta ilmoitettiin, että tarvitsemme maankäyttöluvan. Nyt on vielä kesä ja prosessit venähtäisivät liian pitkiksi, joten teimme tämän päätöksen”, Hanhinen kertoo.

Samaa sanoo Rolanin kenttätiimin esihenkilö ja Swupin projektipäällikkö Miikka Vuorela. Hän kertoo olleensa itse yhteydessä Nokian kaupunkiin.

”Luvan anominen olisi mennyt valtuuston kautta, ja kesälomat pukkasivat valtuustolle päälle. Se ei sopinut aikatauluumme. Missään muussa kaupungissa ei ole vaadittu maankäyttölupaa, eikä asia ole mennyt valtuuston kautta. Liikenneinsinöörien ja kehityspäälliköiden kanssa olemme pitäneet Teams-palavereita muissa kaupungeissa.”

Mikä? Swup-sähkö­potku­laudat Norjalaisyhtiö Swupin toimittamia. Suomessa niiden ylläpidosta ja huollosta vastaa Rolan oy. Potkulautoja käytetään Swup-mobiilisovelluksella. Matkan voi maksaa kertamaksuna tai ostaa erihintaisia kuukausikortteja. Tulivat Suomeen ensi kertaa vuonna 2021 Kotkaan. Nyt käytössä Porissa, Raumalla, Riihimäellä, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Kangasalla ja Valkeakoskella. Laajentuminen on käynnissä Pirkanmaalla, Länsi-Suomessa ja Uudellamaalla.

Kaupunki: Lupia ei tarvita

Kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen Nokian kaupungilta sanoo, että sähköpotkulautojen toiminta ei edellytä kaupungilta mitään lupia.

”Asian suhteen on nyt jostain syystä väärää tietoa tai väärinkäsityksiä. Toiminta ei edellytä mitään lupia kaupungilta”, Nieminen kertoo sähköpostitse.

Nieminen kertoo, että kun sähköpotkulautoja vuokraava Tier viime vuonna aloitti Nokialla, yhtiö lähestyi kaupunkia ja pyysi lautojen osalta ohjeistusta.

”Tuo asia on käsitelty kaupunkikehitys­lautakunnassa viime keväänä. Eli ei ole ollut lupa-asia, vaan Tierin aloitteesta ohjeistuspyyntö. Valtuusto ei tämänkaltaisiin asioihin liity mitenkään, joten en tiedä mistä niin virheellinen käsitys asiasta on tullut.”

Laudat yhä käytössä

Kangasalla ja Valkeakoskella Swup-laudat ovat edelleen käytössä. Kangasalla laudat tulivat käyttöön kesäkuun alussa, Valkeakoskella huhtikuussa. Kimmo Hanhinen sanoo, että kummassakin kaupungissa lautoja on nyt noin 50.

”Luku on suurin piirtein sama kuin aloitettuamme siellä, lautoja ei ole lisätty tai vähennetty", Hanhinen kertoo. ”Lautoja on kaupungeissa vielä aika pieni määrä ja täytyy tarkastella, lisätäänkö lautojen määrää niissä vai ei. Kaikki on mennyt tähän mennessä odotetulla tavalla.”

Hanhinen kertoi Aamulehdelle kesäkuussa, että Tampereella Swup-lautoja ei tulla näkemään, sillä yrityksen toimintatapa poikkeaa isoista sähköpotkulautojen vuokrausyrityksistä, kuten Voista ja Tieristä.

”Isoissa kaupungeissa on isot pelurit, ja jokaisella käytössä tuhansia lautoja. Se on tiukka markkina-alue. Menemme mieluummin pienempiin kaupunkeihin”, Hanhinen kertoi tuolloin.