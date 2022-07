Pirkanmaalla keskellä ei mitään sijaitsee pieni punainen talo, joka kätkee sisäänsä ehkäpä koko Suomen pienimmän leipomon – ”Tunnelma on hyvinkin tiivis”

Ruovedellä, noin puolessa välissä Kurun ja Ruoveden välistä tieosuutta, tien 337 varrella sijaitsee punainen pieni omakotitalo, jota ei äkkivilkaisemalla uskoisi suosituksi kotileipomoksi. Vierailimme paikalla katsomassa, mistä oikein on kyse.

Aamulehti

Suomea autoa kiertäessä vastaan voi tulla mitä mainioimpia paikkoja, joiden sijainti ja palvelut lyövät kävijän ällikällä. Yksi näistä paikoista sijaitsee Ylöjärven Kurun ja Ruoveden välisellä tieosuudella, niin sanotusti keskellä ei mitään.

Vaikka pieni punainen tupa, joka kätkee sisäänsä pikkuruisen kotileipomon, on seisonut paikallaan kymmenen vuotta, yllättää sen sijainti keskellä metsää kävijät kerta toisensa jälkeen.

”Kyllä se yleisin kommentti on, että täällä keskellä ei mitään olikin jotain”, Katin kotileipomon yrittäjä Kati Hursti sanoo ja nauraa, kun häneltä tiedustelee, millaista palautetta hän saa leipomokahvilan sijainnista.

Hursti kertoo, että erikoisen sijainnin lisäksi myös kahvilaleipomon koko herättää kävijöissä huomiota. ”Kaikkineen sisätilat ovat 40 neliömetriä. En osaa sanoa, onko Suomen pienin leipomo, mutta kieltämättä tämä aika pikkuruinen on. Kun asiakkaita on paljon, tunnelma on hyvinkin tiivis.”

Mikä? Katin kotileipomo Yrittäjänä toimii Kati Hursti. Sijaitsee Ruovedellä, Kurun ja Ruoveden välisellä tieosuudella osoitteessa Pihlajalahdentie 1275. Myy itseleivottuja, perinteisiä suolaisia ja makeita leivonnaisia. Leipoo tilauksesta myös esimerkiksi perinteisiä täyte- ja voileipäkakkuja. Suosituimpia tuotteita ovat saaristolaisleipä ja porkkanasämpylät. Avoinna tiistaista lauantaihin 20. elokuuta saakka. Leipomokahvila avautuu jälleen 1. marraskuuta ja on talvi- ja kevätkauden avoinna perjantaisin. Tilauksesta tuotteita valmistetaan kaikkina päivinä.

Vanha talo muuttui leipomoksi

Kotileipomo rakentui nykyiselle paikalleen puolivahingossa. Hursti kertoo, että hänen puolisonsa Tuomas Peltomäen omistuksessa oleva talo ennätti huonoon kuntoon ennen kuin hän päätti pelastaa rakennuksen uusimalla perustukset ja vesikaton.

Pian sen jälkeen, kun hirsirunkoisen talon suurimmat remontit oli tehty, syntyi ajatus paikan muuttamiseksi kotileipomoksi.

”Niihin aikoihin olin lopettelemassa äitiysvapaitani. Olin jo tänä aika leiponut kerran viikossa erilaisia leivonnaisia suoramyyntipisteelle ja mietin, että voisin lähteä yrittäjäksi.”

Hursti kertoo, että tilat remontoitiin maltillisesti leipomolle sopiviksi niin, että jos toiminta ei olisi ottanut tuulta alleen, tilat olisi ollut mahdollista muuttaa helposti takaisin muuta käyttöä varten. Muuhun käyttöön tiloja ei kuitenkaan ole tarvinnut ottaa.

”Kotileipomo löydettiin nopeasti, eikä siinä kovin pitkää aikaa mennyt, kun sana kiiri ja asiakkaat palasivat uudelleen ja uudelleen ja tässä sitä edelleen ollaan”, Hursti summaa.

Katin kotileipomo sijaitsee pikkuruisessa, aikaisemmin kotina toimineessa talossa, jonka sisätilat ovat kaikkineen noin 40 neliömetriä. Yrittäjä Kati Hursti ei osaa sanoa, onko kyseessä Suomen pienin leipomo. Siitä huolimatta leipomon pikkuruinen koko herättää kävijöissä ihastusta.

Siiri Peltomäki työskentelee Katin kotileipomossa kesän ajan. Peltomäki kertoo, että leipomon ehdottomasti suosituimmat tuotteet ovat saaristolaisleipä ja porkkanasämpylät.

Perinteistä ja itsetehtyä

Aikaisemmin palvelutalon keittiössä työskennellyt Kati Hursti on itseoppinut leipuri, joka vannoo paitsi voin ja kerman, myös perinteisten leivonnaisten ja täytekakkujen nimeen. ”Kotoisuus ja suomalaisuus on se juttu”, hän tarkentaa.

Valikoima myös puree asiakaskuntaan. Hursti sanoo, että suosituimpia tuotteita ovat saaristolaisleipä ja porkkanasämpylät. Makeista leivonnaisista asiakkaita houkuttelevat niin ikään makeat klassikot, kuten voisilmäpulla ja mokkapalat.

Hursti kertoo, että asiakkaat arvostavat perinteistä tuotevalikoimaa jopa niin paljon, että pysähtyvä mökkimatkalla joka kerta leipomolle ostamaan suosikkituotteitaan. ”Monelle pysähtyminen leipomolla on osa mökkirutiinia. Osa heistä heistä soittaa jo autosta ja varaa tuotteita, jotta varmasti niitä saavat.”

Hursti kertoo, että asiakkaina on paljon ihmisiä, jotka ovat käyneet leipomossa koko kymmenen vuoden ajan. Osasta heistä on tullut Hurstille myös tuttavia.

”Paljon on heitä, joiden kanssa aina jutellaan ja vaihdetaan kuulumisia, jos vain satun olemaan kahvilan puolella tai terassilla itse kahvilla. Juttua riittää aina.”