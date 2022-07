Kangasala etsii ratkaisuja poikkeuksellisen pahaan hoitajapulaan – kesäkuussa aloitti kahdeksan filippiiniläistä hoiva-avustajaa

Kangasalan etsii ulkomaisista työntekijöistä ratkaisua alati pahenevaan sote-alan henkilöstöpulaan. Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen sanoo, että kaupungissa on tällä hetkellä useamman kymmenen henkilön vajaus sote-puolella.

Aamulehti

Kangasalla yritetään ratkaista kaupungin kiihtyvää sosiaali- ja terveysalan henkilöstöpulaa ulkomaisten työntekijöiden avulla. Kangasala kertoi heinäkuun alussa, että kaupungin vanhus- ja vammaispalveluissa aloitti kesäkuussa kahdeksan filippiiniläistä hoiva-avustajaa.

Hoiva-avustajan työtehtäviin kuuluu asiakkaiden perustarpeista huolehtimista ja heidän toimintakykynsä ylläpitämistä esimerkiksi keskustelu- ja ulkoiluseurana.

Kangasalla työskentelevillä filippiiniläisillä hoiva-avustajilla on lähtömassa hankittu sairaanhoitajan tutkinto tai he ovat työskennelleet hoitoalalla vähintään kaksi vuotta. Lisäksi heiltä on vaadittu eurooppalaisen viitekehityksen A2-kielitaitovaatimuksen suorittamista suomen kielestä.

Akuutti tilanne

Sote-henkilöstöä on erittäin vaikea saada ja tilanne Kangasalla on vaikea ja vaativa, sanoo Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen. Auvinen korostaa, ettei tilanne eroa kaupunki­seudullisesta valtakunnallisesta tilanteesta.

Auvinen arvioi, että Kangasalla on tällä hetkellä vakituisissa toimissa useamman kymmenen työntekijän vajaus. Lisäksi määräaikaisten työntekijöiden ja sijaisten saaminen on haastavaa.

Auvinen sanoo, että henkilöstöpulan takia esimerkiksi ikä-ihmisten vuodeosasto­paikkoja ja kotihoidon palveluita on jouduttu supistamaan. ”Tilanne on ollut pitkään haastava ja joudumme käyttämään kaikkia mahdollisia keinoja tilanteen ratkaisemiseksi valtakunnallisella tasolla.”

Auvinen sanoo, että yksi näistä keinoista on ulkomaisen henkilökunnan käyttö. Kaupunki katsoo asiassa mallia muista kunnista, joissa vastaavanlaisia pilottihankkeita on ollut käynnissä jo pidempään.

”Olemme Suomessa tällä hetkellä tilanteessa, jossa sote-alan työnhakijoita on vähemmän kuin avoimia työpaikkoja. On siis selvää, että tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa”, Auvinen summaa.