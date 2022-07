Pirkkalan Muinaismarkkinat keräsivät tuhansia kävijöitä – Uudessa muinaiskylässä pääsi sukeltamaan menneeseen maailmaan

Pirkkalaan alueelta tehdyt arkeologiset löydökset ovat inspiroineet Muinaismarkkinoita, ja tapahtumaa on pyritty rakentamaan historiallisten tietojen pohjalta.

”Laita kädet sivulle, sulje silmäsi ja keskity tuntemuksiin kehossasi”, shamaani Aleksander kolmastoista, oikealta nimeltään Pasi Hyvärinen ohjeistaa.

Ilmassa hän pitelee mustaa nukkea. Avustajaksi värvätty Minna Toiviainen toimii ohjeiden mukaan. Taustalla loihtija Samu Kuusisto lyö tasaista tahtia rummullaan.

Shamaani polttaa nuken kättä ja pyytää Toiviaista avaamaan oman kätensä yleisön nähtäville. Kämmen on noessa.

Shamaani Samu Kuusisto (vas.) ja loihtija Pasi Hyvärinen hämmästyttivät yleisöä mitä uskomattomimmilla taioilla.

Pirkkalan kaksipäiväiset Muinaismarkkinat keräsivät paikalle jo lauantain aikana noin 2 500 vierasta. Sunnuntainakin autoja saapuu alueelle jatkuvana jonona, ja parkkipaikat täyttyvät nopealla tahdilla.

Tapahtuma-alueen portailla seisoo punaiseen asuun sonnustautunut Kiti Mäkinen. Hän on ollut mukana perustamassa tapahtumaa vuonna 2016, jolloin muinaismarkkinat järjestettiin ensimmäistä kertaa.

”Tästä on haluttu tehdä sellainen tapahtuma, että tämä on mahdollisimman lähellä sitä todellisuutta. Ihan sillä meiningillä, että niin autenttista kuin pystytään tekemään”, Mäkinen toteaa.

Pirkkalan kunnan kulttuurikoordinaattori Kiti Mäkinen on tällä hetkellä hoitovapaalla, mutta halusi silti osallistua Muinaismarkkinoille kahden vuoden koronatauon jälkeen.

Kävijöitä oli runsaasti myös tapahtuman toisena päivänä.

Historiallisia lajeja

Autenttisuus näkyy markkinoilla muun muassa pukeutumisessa. Muinaismarkkinoiden järjestämisestä vastaavat lukuisat järjestöt, joiden jäsenet toimivat tapahtumassa muun muassa historiallisiin asuihin pukeutuneina elävöittäjinä.

Pirkkalan kulttuuripalveluiden vs. kulttuurikoordinaattorin Karoliina Karpiomaan mukaan tapahtumassa on mukana yhteensä 160 elävöittäjää, myyjää sekä muita järjestelyihin osallistuneita.

Karpiomaan kertoo, että tapahtuma on suosittu paitsi lapsiperheiden keskuudessa myös historian harrastajien piirissä. Yksi heistä on lempääläläinen Juha Henttonen.

”Historia on aina kiinnostanut, ja olen tiennyt että täällä järjestetään nämä markkinat. Aikaisemmin ne ovat menneet ohitse. Nyt muistimme, niin päästiin paikan päälle.”

Hentonen on juuri kokeilemassa viikinkien aikaista peliä, varpan heittoa. ”Jos muutaman kerran vielä heittäisi, alkaisi tuloskin paranemaan,” Henttonen naurahtaa ja jatkaa matkaansa kohti myyntikojuja.

Juha Henttonen kokeili, miten varpan heitto onnistuu. Laji osoittautui yllättävän haastavaksi.

6-vuotias Leo Lahtinen haastoi isänsä Saku Lahtisen miekkataisteluun Pirkkalan muinaismarkkinoilla sunnuntaina.

Viereisellä teltalla vuoroaan jousiammuntaan jonottaa 13-vuotias Jere Kinnunen. Kinnunen kuluu muinaisaikayhdistys Birckalaiset ry:hyn. Ampumapaikalla häntä jousiammunnan pariin ohjeistaa Risto Pohjonen.

”Vedä jousi kunnolla taakse, ja sitten päästät irti”, Pohjonen ohjeistaa. Nuoli viuhahtaa ilman halki ja osuu ensimmäisellä yrittämällä tauluun.

Jere Kinnunen kokeili ensimmäistä kertaa jousiammuntaa. ”Oli aluksi hieman vaikeaa,” hän kommentoi suorituksen jälkeen Aamulehdelle. Risto Pohjonen ohjeisti, miten jousta pidellään.

Uutena muinaiskylä

Karpiomaan mukaan tänä vuonna mukana tapahtumassa on myös jotain uutta.

”Meillä on Pirkkalan muinaisaikayhdistys Birckalaiset ry:n muinaiskylä. Se on ihan uusi ja vielä raketeilla, mutta siellä on jo kaikennäköistä. Ja siellä muinaisaika todella herää henkiin.”

Suuntaamme siis sinne.

Jaana (vas.) ja Jenna Kinnunen paistoivat rieskoja nuotion äärellä Muinaiskylässä.

Monet alueella nähdyt asut olivat elävöittäjien itse tekemiä. Kuvassa Solja Niittyniemi tekee kuivatuista nokkosista lankaa.

Munaiskylässä asuihin sonnustautuneet elävöittäjät esittelevät entisaikojen elintapaa. Kirsi Turkia näyttää meille itse ompelemaansa asua, joka jäljittelee muinaisaikojen pukeutumistyyliä.

”Tämä koko kyläajatus perustuu tämän alueen Tursian notkon arkeologisiin löytöihin. Sieltä löydettiin savupirtin pohja, jossa oli kiuas, ja sen pohjalta on rakennettu nyt pirttiä tähän”, Tursia avaa ja osoittaa takanamme olevaa rakennusta.

Kylän ulkopuolelta kuuluu kumea ujellus. Äänen lähde seisoo korkean kiven päällä. Lauri Anttilan tehtävänä on toivottaa vieraat tervetulleeksi torvisoitolla.

Kirsi ja Laura Turkian asut jäljittelevät muinaisaikojen pukeutumistyyliä.