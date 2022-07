Orivesi palkkaa digiopettajia – auttavat esimerkiksi kokonaan kirjoista pois siirtyviä esikoululaisia

Orivesi sai hankkeeseen rahaa opetus- ja kulttuuriministeriöltä reilu 130 000 euroa.

Oriveden kaupunki palkkaa hankerahalla perusopetukseen kaksi digiopettajaa, joiden pääasiallisena tehtävänä on paikallisten lasten, nuorten ja opettajien digitaitojen kehittäminen. Toinen opettaja aloittaa syksyllä alakoulussa, toinen yläkoulussa.

Opettajan palkkaaminen liittyy vuoteen 2023 saakka käynnissä olevaan hankkeeseen, jossa pyritään lasten ja nuorten digitaitojen kehittämiseen. Orivesi sai hankkeeseen rahaa opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) 13 648 euroa.

Tehtävään haetaan rekrytointi-ilmoituksen mukaan ”innostunutta digiopettajaa lisäämään oppilaiden ja henkilöstön yhdenvertaisuutta digitaalisten taitojen ja osaamisen kehittymisessä.”

Kultavuoren koulun rehtori Sohvi Kuorelahti, mitä tekee digiopettaja?

”Meillä esimerkiksi esikoululaiset siirtyvät nyt kokonaan pois oppikirjoista. Digiopettaja opettaa kädestä pitäen käyttämään esimerkiksi pädejä ja niiden uusia sovelluksia.”

Kuorelahden mukaan hankkeella tavoitellaan sitä, että oriveteläisillä nuorilla ja lapsilla olisi yhtä hyvät digitaidot kuin muilla Suomen oppilailla.

Onko oppilailla puutteita digitaidoissa?

”Ei ole varsinaisia puutteita, mutta keskeisiä taitoja on hyvä edelleen vahvistaa.”

Työnhakuilmoituksessa digiopettajan tehtäväksi mainitaan opettajien kouluttaminen. Onko kyseessä siis opettajien opettaja?

”Digiopettaja on myös tutorhenkinen kollega toisille opettajille.” Kuorelahti sanoo, että alalla on paljon digiosaamista arvostavia opettajia, joilla on taitavaa osaamista.

Digiopettajien työ kestää puolitoista lukukautta.