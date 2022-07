Rosa Westerbergin leikkausaika on siirtynyt jo viidesti, ja yksi syy siihen on leikkaus­sali­hoitajien puuttuminen – Nyt hän ja muut kertovat, miltä Taysin hoitajapula näyttää potilaan silmin

Aamulehti kysyi lukijoiltaan, onko hoitajapula vaikuttanut Tampereen yliopistollisesta sairaalasta saatuun hoitoon. Pitkät odotusajat nousivat lukijoiden kokemuksissa esiin. Rosa Westerberg aikoo valittaa eteenpäin leikkauksensa siirtymisestä.

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (Tays) on tällä hetkellä kova hoitajapula. Ylöjärveläinen Rosa Westerberg on yksi, jonka elämään se on vaikuttanut. Hän odottaa pääsyä Taysissa suoritettavaan nilkkaleikkaukseen, joka on näillä näkymin 4. elokuuta.

Leikkauspäivä on hänelle jo kuudes, sillä viisi edellistä aikaa on siirretty.