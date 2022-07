Main ContentPlaceholder

Pirkanmaa

Mika Välimäki ajaa päivittäin 100 kilometrin työmatkoja, koska bussi ei ole vaihtoehto – Näin lukijat kertovat joukko­liikenteen pahimmista katvealueista Pirkanmaalla

Pirkanmaalla on lukuisia paikkoja, joissa liikkuminen on kätevintä tai jopa mahdollista vain autolla. Julkista liikennettä kehitetään alueilla, joissa on kysyntää ja matkustajapotentiaalia. Aamulehden lukijat listaavat Pirkanmaan joukkoliikenteen pahimpia katvealueita ja kertovat.

Auto on välttämätön, kun asuu haja-asutusalueella. Mika Välimäki osti kaksi vuotta sitten nelivedon, että pärjää talvisin Urjalan hiekkateillä. Oston jälkeen auton mittariin on jo tullut 75 000 kilometriä. Kyytejä tarvitsee myös tytär Vilja Välimäki.

Aamulehti Pirkanmaalla on alueita, joihin ei pääse joukkoliikenteen linja-autolla tai junalla. Ongelma on suurimmillaan koulujen loma-aikoina, koska moniin vähäväkisiin paikkoihin ajetaan vain koululaisvuoroja aamuisin ja iltapäivisin. Elääkseen joukkoliikenne tarvitsee käyttäjiä.