Main ContentPlaceholder

Pirkanmaa

Pirkanmaalaisessa mökki­kunnassa on järjestetty vuosi­kymmeniä kesä­tapahtuma, joka määrittelee jopa kaupunkilaisten kesä­loman ajankohdan: ”Ei jätetä mistään hinnasta väliin”

Ruovedellä on järjestetty tällä viikolla perinteinen Noitakäräjät-tapahtuma, joka on kerännyt kylälle ihmisiä ympäri Suomen. Ohjelmaa on ollut viikon jokaisena päivänä ja päätapahtuma järjestetään lauantaina 10. heinäkuuta.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Ruoveden Noitakäräjät ry:n Annika Viitanen, (vas.), Jenni Viitasalo, Hanna Pohja ja Sirpa Bertling valmistelivat perjantaina iltapäivällä lauantaina järjestettävien Noitakäräjien päätapahtumaa kokoamalla lasten aikaisemmin viikolla tekemistä piirustuksia julisteita tapahtumalavan taustalle.