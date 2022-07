Moottoripyöräilijä kuoli risteyskolarissa Kuhmoisissa, autoilija tuli stop-merkin takaa – Tutkinnanjohtaja kertoo, millaisessa paikassa turma sattui

Kuhmoisissa sattui maanantaina 4. heinäkuuta moottoripyöräilijän kuolemaan johtanut onnettomuus. Moottoripyörää ajanut vanhempi mies kuoli tapahtumapaikalle.

Aamulehti

Moottoripyörää ajanut mies kuoli risteyskolarissa Kuhmoisissa maanantaina iltapäivällä.

Sisä-Suomen poliisin mukaan moottoripyöräilijä ajoi tietä 24 Jämsän suunnasta kohti Lahtea, kun autoilija lähti Harmoistentieltä ylittämään valtatietä. Harmoistentieltä risteykseen tuleville on stop-merkki. Moottoripyöräilijä törmäsi tietä ylittäneen auton vasempaan kylkeen.

”Tiessä on hieman ennen törmäyskohtaa jarrutusjälkiä eli siinä on yritetty hiljentää. Tilanne on kuitenkin tullut niin nopeasti, että tämä valitettava törmäys on tullut”, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Veli-Pekka Välisaari.

Moottoripyörää ajoi vanhempi mies. Hän kuoli tapahtumapaikalle.

Haastava paikka

Välisaari kuvailee onnettomuusristeystä haastavaksi paikaksi.

”Siinä on osittain vähän nyppylää juuri siinä suunnassa, mistä moottoripyöräilijä on tullut", Välisaari sanoo. ”Kun lähtee tietä ylittämään, saa olla normaalia tarkempana. Se ei ole sellaista ihan pelkkää kasamaata, missä näkyvyys olisi koko ajan pitkälle.”

Törmäys sattui maanantaina kello 13 jälkeen. Välisaaren mukaan tapahtumapaikalla on ollut jonkin verran liikennettä ja onnettomuudelle on silminnäkijöitä.

Nopeusrajoitus on tapahtumapaikalla 80 kilometriä tunnissa. Poliisi ei epäile, että tilanteessa olisi ajettu ylinopeutta.

”Pääpiireittäin vaikuttaa siltä, että stop-merkin takaa tullut autoilija on pysähtyneenä katsonut, että nyt on tullut hyvä väli, mutta sitten onkin tullut moottoripyörä.”

Tutkinta jatkuu

Autoa kuljettaneen iäkkään naisen epäillään syyllistyneen liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja kuolemantuottamukseen. Nainen ei poliisin mukaan ollut alkoholin vaikutuksen alaisena.

Tapauksen tutkinta jatkuu. Poliisi muun muassa selvittää, oliko turmassa kuolleella moottoripyöräilijällä veressä alkoholia tai muita päihteitä. Toistaiseksi tästä ei Välisaaren mukaan ole viitteitä.

Poliisi aikoo myös kuulustella törmäyksen silminnäkijöitä. Lisäksi poliisi suorittaa moottoripyöräilijän kuolemasta poliisi suorittaa kuolemansyyntutkinnan.

Päivitetty 5.7.2022 kello 10.34: Lisätty juttuun tutkinnanjohtajan kommentit.