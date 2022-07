Aamulehti

Lempäälässä tiellä 3 on tapahtunut liikenneonnettomuus, jonka vuoksi toinen kaista on suljettuna liikenteeltä. Haittaa on kaistoilla Tampereen suuntaan.

Fintrafficin tieliikennekeskus tiedottaa, että liikenne on jonoutunut onnettomuuden vuoksi. Onnettomuus on Kuljun liittymästä joitakin satoja metrejä Tampereelle päin.

