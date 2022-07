Henkilöstötilanne on Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä nyt poikkeuksellisen huono: ”En muista aikaisemmilta vuosilta vastaavaa tilannetta” – näin tilanne näkyy Acutan päivystyksessä

Koko Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä vaivaavan henkilöstöpulan vuoksi päivystykseen tulee nyt ihmisiä, jotka eivät sinne kuuluisi. Välitöntä helpotusta ruuhkiin ei ole lähitulevaisuudessa luvassa.

Tampereen Acutan päivystys on tällä hetkellä pahasti ruuhkautunut, sillä muita perusterveydenhuollon pisteitä on suljettu poikkeuksellisen paljon henkilöstöpulan vuoksi.

Aamulehti

Koko Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella kärsitään nyt poikkeuksellisen suuresta henkilöstöpulasta.

Acutan päivystyksen johtajalääkäri Mikko Franssila kertoi eilen torstaina Aamulehdelle, että päivystykseen syntyneet ruuhkat ovat jo riski potilasturvallisuudelle.

Ruuhkat johtuvat ainakin osaltaan siitä, että hoitajapulan vuoksi ihmiset hakeutuvat terveysasemien kiinni ollessa päivystykseen.

Ruuhkat jatkuvat Acutassa edelleen, eikä pitkään tiedossa olleelle ongelmalle ole tulossa ainakaan lyhyellä aikavälillä muutosta, kertoo Franssila Aamulehdelle perjantaina.

Varsinaisia ruuhkasta johtuvia vaaratilanteita ei Franssilan mukaan päivystyksessä ole ollut, mutta ruuhka ja kiire lisäävät yleisesti ottaen hänen mukaansa pidemmällä aikavälillä potilaiden kuolleisuutta.

Henkilöstöä siirretään Acutaan

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Taysin johtajan sijaisena toimivan Elina Mattilan mukaan Pirkanmaan kuntien peruspalvelupisteitä sekä Taysin sairaansijoja on tällä hetkellä henkilöstöpulan vuoksi suljettuna poikkeuksellisen paljon.

Peruspalveluiden toimintojen supistaminen näkyy Mattilan mukaan Acutan toiminnassa siten, että sinne päätyy potilaita, joiden asiat eivät vaatisi hoitoa päivystyksessä.

Hoitoajat Acutassa ovat hänen mukaansa myös pidentyneet, eli potilaat eivät pääse sujuvasti jatkohoitoon perusterveydenhuoltoon ja Taysin osastoille.

Toimintaa supistetaan Mattilan mukaan normaalistikin kesäisin, mutta nyt tilanne on poikkeuksellinen.

”Sulku on nyt syvempi kuin koskaan. Myös Taysin osalta tilanne on poikkeuksellinen, että näin paljon sairaansijoja on kiinni.”

Suurimpana syynä tilanteeseen on Mattilan mukaan pula sairaanhoitajista koko terveydenhuollon alueella.

Potilasturvallisuuden varmistamiseksi henkilöstöä siirretään muualta Taysista Acutaan, ja muista toiminnoista joudutaan samaan aikaan supistamaan.

Mattilan mukaan potilasturvallisuuden vaarantuminen on potentiaalinen riski, jos henkilöstöä ei ole riittävästi tai osaamisessa on puutteita.

”On vaaratilanteita, sitä ei voi kieltää, mutta kaikki sen eteen tehdään, että potilaat saadaan turvallisesti hoidettua. Mutta riskit lisääntyvät, kun henkilöstömäärä vähenee.”

Hoitajapula poikkeuksellinen

Hoitajapula Taysissa oli kova jo kevään aikana, mutta kesällä tilannetta hankaloittaa Mattilan mukaan vielä kesälomakausi ja pula pätevistä sijaisista. Myös kesähelteet sekä päihteidenkäyttö lisäävät sairaanhoidon kuormitusta.

Tilanne ei ole Mattilan mukaan lähiaikoina juurikaan helpottumassa.

”Toivotaan, että tilanne helpottaa syksyä myöten ja henkilöstön saatavuus parantuisi, mutta ei tässä nopeasti mitään käänteentekevää muutosta ole tulossa parempaan suuntaan.”

Henkilöstötilanteen parantumisen odottamisen sijasta on Mattilan mukaan tehtävä organisaation sisäisiä muutoksia.

Erilaisia rakenteellisia uudistuksia on Taysissa ryhdytty hänen mukaansa tekemään esimerkiksi hoitotyön tukipalveluja vahvistamalla, jotta hoitajat voisivat keskittyä itse hoitotyöhön.

”Toivotaan myös, että tämä valtakunnallinen palkkaratkaisu tulisi, sillä se myös selkeyttäisi tätä tilannetta.”

Julkisen puolen hoiva-alaa koskevissa työehtosopimusneuvotteluissa ei toistaiseksi olla saavutettu sopimusta. Hoitajaliitot Tehy ja Super hylkäsivät kesäkuussa muiden kunta-alan neuvottelujärjestöjen hyväksymän kunta-alan sopimusehdotuksen.

Kuormittunut päivystys ei houkuttele työntekijöitä

Taysin HR-johtaja Raija Ruorasen mukaan erityisesti päivystyksessä on ollut pulaa työntekijöistä. Samaan aikaan työntekijöitä on todella huonosti saatavilla työmarkkinoilla.

”Kyllä meillä on poikkeuksellisen huono tilanne. Henkilöstön vaihtuvuus on kohdistunut päivystykseen tänä keväänä. En muista aikaisemmilta vuosilta vastaavaa tilannetta, jossa ei saada keikkatyöntekijöitäkään.”

Kuormittunut päivystys ei Ruorasen mukaan välttämättä ole houkutteleva työpaikka hoitajille, joilla on työvoimapulan aikana muitakin mahdollisuuksia.

Lyhyellä aikavälillä olennaista parannusta tilanteeseen ei näe myöskään Ruoranen, mutta pitkällä aikavälillä Taysissa pyritään helpottamaan tilannetta muun muassa rekrytointikäytäntöjä parantamalla, täydennyskoulutuksella sekä yhteistyöllä oppilaitosten kanssa.

”Nuorten työntekijöiden näkemykset ovat tällä hetkellä huolestuttavan pessimistisiä.”

Mahdollista helpotusta tilanteeseen voi Ruorasen mukaan kuitenkin tuoda ensi vuoden alussa käynnistyvä hyvinvointialue.

”Se on palvelujärjestelmän kokonaisuus, jossa on kaikki toimijat yhdessä. Kun ollaan yhden toimijan alla, on helpompi tehdä sisäisiä tasapainottavia ratkaisuja.”