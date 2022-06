Ratikan sähkörataongelmien syyksi paljastui helle – Ratapäällikkö kertoo, että ongelmat eivät olleet arvattavissa ”tässä mittakaavassa”

Sähköratavauriot aiheuttivat poikkeuksia raitioliikenteessä useiden tuntien ajan alkuviikolla. Syynä haasteisiin on ollut poikkeuksellisen lämmin sää.

Aamulehti

Tampereen ratikan liikennöinnissä on ollut ongelmia koko viikon ajan. Maanantaina 27. kesäkuuta sähkörataongelma pysäytti ratikan liikennöinnin Pirkankadulla ja ajolangan vikatilanne Hervannassa. Tiistaina yksi ratikoista hajosi Hämeenkadulla ja keskiviikkona ratikkalinjan 1 liikennöinti keskeytettiin Hatanpään valtatiellä löystyneen ajolangan tukivaijerin vuoksi.

Lue lisää: Ratikat seisoivat tunteja Tampereen keskustassa, syynä sähkörata­ongelma – Nyt liikenne palautuu normaaliksi: ”Nyt on reitti ihan ok”

Helle yllätti

Tampereen Raitiotie oy tiedottaa torstaina 30. kesäkuuta, että Pirkankadulla ja Hatanpään valtatiellä sattuneet ongelmat johtuivat poikkeuksellisen lämpimästä säästä. Kovat helteet aiheuttavat metallirakenteisiin lämpölaajenemista, minkä takia sähkönsyötönjohdin voi riippua normaalia alempana, Raitiotieallianssin ratajohdon tekniikkalajivastaava Jori Friman kertoo tiedotteessa. Pirkankadulla maanantaina vaunun katolla oleva virroitin oli tämän takia takertunut johtimiin ja vaurioittanut niitä.

Tampereen raitiotie oy:n ratapäällikkö Markus Keisala kertoo Aamulehdelle, etteivät helteen aiheuttamat ongelmat olleet arvattavissa ”tässä mittakaavassa”. Hän kuitenkin uskoo, että ongelmat voidaan korjata siten, ettei helteistä jatkossa ole suurta haittaa ratikalle.

”Näitä ei olisi sattunut, jos olisimme osanneet reagoida tähän täysin. Suunnitelmat ovat olleet hyvät, mutta nyt vaatii tarkastelua, onko kaikki mennyt niin kuin on ajateltu, suunniteltu ja rakennettu”, Keisala sanoo.

Tiedotteen mukaan korjaustoimenpiteet on aloitettu. Keskustan alueella on tehty kävelytarkastuksia ja öisin liikennekatkon aikana on korjattu muutostarpeita vaatineet kohdat. Niitä on löytynyt Pirkankadun risteyksen lisäksi Hatanpään valtatien risteysalueelta. Tarkastukset kestävät noin viikon ajan.

Keisala arvioi, ettei korjaustöillä ole vaikutuksia ratikan aikatauluihin. ”Jos havaitaan jotain kriittisyyttä, kuten eilen, kun Hämeenkatua ajettiin hitaammin, niin toimimme sitten vastaavalla tavalla. Öisin voidaan tehdä korjaustoimenpiteitä, kun ratikka ei liikennöi.”