Kuntamallissa kunnat saavat maahanmuuttovirastolta korvauksen kunnan asuntoihin majoitetuista eikä kuntaan tarvitse perustaa vastaanottokeskusta. Ikaalisissa ukrainalaispakolaisten terveydenhuollon järjestää Pihlajalinnan Karkun vastaanottokeskus.

Aamulehti

Ikaalisissa vastaanotetaan Ukrainan pakolaisia uudenlaisella tavalla. Ikaalisiin muutti viime viikolla Joutsenon vastaanottokeskuksesta Suomen ensimmäinen kuntamallin mukainen tilapäistä suojelua saava 24:n henkilön ukrainalaisryhmä.

Ikaalisten kaupunki tuottaa pakolaisille vastaanottokeskuspalvelut yhteistyössä terveyspalveluyritys Pihlajalinnan kanssa.

Kuntamallin mukaisen sopimuksen Ikaalisten kaupungin kanssa on tehnyt Sastamalassa sijaitseva Pihlajalinnan Karkun vastaanottokeskus.

Kuntamallissa kunnat saavat korvauksen kunnan asuntoihin majoitetuista eikä kuntaan tarvitse perustaa vastaanottokeskusta.

Mikä? Kuntamalli Nopea ja väliaikainen ratkaisu, jossa kunta tuottaa vastaanottokeskukselle ja tilapäistä suojelua hakeville ja saaville henkilöille vastaanottoon kuuluvia majoitus- ja ohjauspalveluita. Mallilla pyritään varmistamaan saapuneiden mahdollisuus jäädä siihen kuntaan, johon he ovat asettautuneet Suomeen saapuessaan. Kuntamallin piiriin kuuluvat tilapäistä suojelua saavat sekä henkilöt, jotka ovat hakeneet kansainvälistä suojelua sekä tilapäistä suojelua. Henkilön tulee olla rekisteröitynyt kunnan kanssa sopimuksen tehneen vastaanottokeskuksen asiakkaaksi ja henkilön kuulumisesta kuntamalliin tulee olla sovittu vastaanottokeskuksen kanssa. Kunnan tuottamaan majoitukseen sisältyy asuntojen kalustus ja varustus välttämättömillä tarvikkeilla, sähkö, vesi, jätehuolto, huoltotyöt, vakuutukset sekä asuntojen ennallistaminen. Mallia toteutetaan Maahanmuuttoviraston, vastaanottokeskusten ja kuntien yhteistyössä ja yhteistoimintana.

Ikaalinen tarjoaa pakolaisille majoitusta kalustetuissa asunnoissa sekä vastaa majoituspalveluun sisältyvän neuvonnan ja ohjauksen tuottamisesta. Lähtökohtana on samantasoinen asuminen, mitä kunta tarjoaisi omille kuntalaisilleen.

Majoitus kustannetaan kuntamallissa kiinteällä vuorokausihinnalla, joka sisältää kaikki asumiseen liittyvät kustannukset. Ikaalisten kaupunki saa majoittujista maahanmuuttoviraston määrittämää asumiskorvausta.

”Laskutus tapahtuu niin, että kaupunki laskuttaa vastaanottokeskusta ja vastaanottokeskus maahanmuuttovirastoa”, kertoo Pihlajalinnan vastaanottopalveluiden operatiivinen johtaja Marika Nevanpää.

Pihlajalinna vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista

Pihlajalinna puolestaan järjestää vastaanottokeskuksen asiakkaille sosiaali- ja terveyspalvelut.

Terveydenhoitopalveluiden kustannukset kuuluvat niiden järjestämisestä vastuussa oleville vastaanottokeskuksille.

”Kuntamallin idea on, että vastaanottokeskus järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut, joihin kuuluvat sairaanhoitajan palvelut ja vastaanottotarkastukset. Palvelut saattavat olla jotakin muutakin apua. Täytyy muistaa, että kaikenlaisia ihmisiä on Ukrainasta lähtenyt liikkeelle”, Nevanpää huomauttaa.

Mikä? Tilapäinen suojelu Tarkoitettu Ukrainasta sotaa pakeneville henkilöille. Tilapäisen suojelun myöntäminen mahdollistaa sen, että suojelua voidaan tarjota rajatulle joukolle nopeassa ja turvapaikkamenettelyä kevyemmässä prosessissa. Perustuu EU:n tilapäisen suojelun direktiiviin, jota käytetään nyt ensimmäistä kertaa. Euroopan unionin neuvoston päätös tuli voimaan 4.3. ja jätti jäsenmaille harkintavaltaa suojelun tarkan kohderyhmän määrittämiseen. Suomessa suojelua annetaan EU-tason päätöstä laajemmalle Ukrainasta paenneiden joukolle. Kaikissa jäsenmaissa tilapäistä suojelua saavat Ukrainassa asuneet ja Venäjän hyökkäyksen alettua tai sen jälkeen pois lähteneet Ukrainan kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä, Ukrainassa kansainvälistä suojelua saaneet henkilöt ja heidän perheenjäsenensä sekä muut Ukrainassa pysyvästi asuneet, jotka eivät voi palata kotimaahansa. Maahanmuuttovirasto voi myöntää oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella enintään 1 vuodeksi kerrallaan.

Ikaalinen on Suomen ensimmäinen kuntamallin käyttöön ottanut kaupunki. Ikaalisten ja Pihlajalinnan tavoitteena on saada kaupunkiin 200 ukrainalaista. Kesäkuun 24:n tulijan myötä kaupungissa on nyt 67 ukrainalaista asukasta.

”Pihlajalinnassa vastaanottokeskustoiminnan tuottaminen nähdään yhteiskunnallisesti tärkeänä toimintana. Ikaalisissa oli jo ukrainalaisia maahanmuuttajia, mutta nyt sitten kuntamallin avulla pystyimme ottamaan uusia mukaan. Nyt on testattu, että voimme tarjota vaadittavat palvelut”, Marika Nevanpää sanoo.

”Haluamme osaltamme olla kantamassa kaupunkina yhteiskunnallista vastuuta. Tulijat kotoutuvat parhaillaan ja haluamme kaupunkina olla tukemassa heitä. On ollut ihailtavaa huomata, kuinka hienosti ukrainalaisia on työllistynyt paikallisiin yrityksiin”, Ikaalisten kaupunginjohtaja Eeva Viitanen kertoo tiedotteessa.

Myös Nokian kaupunki teki Pihlajalinnan Karkun vastaanottokeskuksen kanssa kuntamallin mukaisen sopimuksen.

”Mutta se koskee jo kaupungissa olevia ukrainalaisia. Nokia ei ole tällä hetkellä ottamassa uusia asiakkaita kuntamallin kautta”, Nevanpää sanoo.