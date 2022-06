Kaupunki pettyi: Lähiliikuntapaikka ja liikuntahalli jäivät ilman valtionavustusta Ylöjärvellä – ”Valitettavan usein poliittista peliä”

Ylöjärven Siltatien koulun liikuntahallille sekä koulun viereen rakennettavalle liikuntapuistolle ei myönnetty kaupungin odottamaa valtionavustusta. Avustuksien saamatta jääminen oli kaupungille takaisku.

Ylöjärven Siltatien koulun rakentaminen on edennyt runkopustytysvaiheeseen. Tältä alueella näytti 28. kesäkuuta.

Ylöjärven Siltatien koulun liikuntahalli sekä koulun viereen rakennettava lähiliikuntapuisto jäivät ilman opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusta. Avustusta haettiin erillisillä hakemuksilla.

Avustuksen uupuminen ei vaikuta koulun liikuntahallin rakentamisen suunnitelmiin, mutta lähiliikuntapuiston osalta tilanne saattaa olla toinen.

Ylöjärven kaupungin vs. kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi sanoo, että avustusten saamatta jääminen on takaisku, vaikka rahat molemmille hankkeille on kaupungin investointiohjelmassa.

Nurmi sanoo, että takaisku oli iso erityisesti koulun yhteyteen rakentuvan liikuntahallin osalta. Nurmi sanoo, että hankkeelle oli jo esitetty valtionavustusta, mutta lopullisessa päätöksessä sitä ei kuitenkaan myönnetty.

”Siinä mielessä tämä on aika paha paikka, kun olemme valmistelleet koulua siihen suuntaan, että valtionapu saadaan. Kun se sitten ihan loppumetreillä jäi pois, se oli aika kova paikka”.

Siltatien lähiliikuntapaikka rakennetaan Siltatien koulun viereen. Koulun ensimmäinen vaihe otetaan käyttöön elokuussa 2023. Lähiliikuntapaikan on tarkoitus valmistua syyskuussa 2024.

Koulun yhteyteen rakennetaan liikuntahalli, jonka rakentamiseen kaupunki haki opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusta, jota ei myönnetty. Avustusta haettiin myös lähiliikuntapaikan rakentamiseen, mutta myöskään tähän ei avustusta herunut.

Jätetäänkö jotakin rakentamatta?

Vaikka valtionavun poisjääminen ei vaikuta liikuntahallin rakentamiseen ja sen toiminnallisuuksiin, lähiliikuntapaikan osalta tilanne voi olla toinen.

Ylöjärven kaupungin työmaapäällikkö Jyrki Tanhuanpää kertoi Aamulehdelle tammikuussa, että avustussumma määrittelee lopulta sen, millainen alueesta lopulta tulee.

Tanhuanpää kertoi tällöin, että mikäli avustusta ei tule, on mahdollista, että joistakin liikuntapaikan toiminnallisuuksia voidaan joutua karsimaan. Aamulehti ei tavoittanut Tanhuanpäätä kommentoimaan asiaa tätä juttua varten.

Vs. kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi sanoo, että vielä ei ole päätetty, kuinka valtionavustuksen uupuminen mahdollisesti vaikuttaa lopputulokseen.

”Varmaa on, että paikalle rakennetaan täysimittainen pesäpallokenttä, jonka alle asennetaan jäähdytysputket tekojääradan jäädyttämistä varten”, Hän sanoo.

Lähiliikuntapuiston rakentamista varten kaupunki aikoo Nurmen mukaan hakea vielä tukea Ely-keskukselta.

”Kyseessä on kuitenkin huomattavasti pienempi avustussumma, mutta sen saamisella olisi merkitystä.”

”Osittain arpapeliä”

Ylöjärven kaupungin sivistysjohtaja Matti Hursti kertoo, että ministeriön päätös oli liikuntahallin osalta pettymys, mutta ei kuitenkaan täysi yllätys. Hursti sanoo, että tiedossa oli, että hakijoita on paljon ja rahaa jaossa rajallisesti.

”Nämä avustuspäätökset ovat osittain arpapeliä ja valitettavan usein poliittista peliä. Tällä kierroksella kävi niin, että emme rahaa saaneet. Emme kuitenkaan ole suunnitelleen koulun liikuntahallia tuen varaan ja se toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.”

Hursti sanoo, että valtionavustusta olisi ollut mahdollista hakea liikuntahallin osalta uudestaan ensi vuonna. Tämä olisi kuitenkin tarkoittanut sitä, että hanke olisi viivästynyt vuodella.

”Koulun rungon pystytysvaihe on jo käynnissä ja koulutyö on tarkoitus aloittaa vuoden päästä elokuussa, joten emme halunneet hassata enää yhtään ylimääräistä aikaa”.