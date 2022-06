Katso video: Kangasala sai oman kelluvan vesipuiston – Aamulehti testasi: Tällainen on rata, josta ei selviä kastumatta

Vesaniemen uimarannalla pääsee tänä kesänä pärskimään sekä haastamaan tasapainonsa kelluvassa vesipuistossa. Keskiviikkona avautunut T3Park-vesipuisto veti kymmeniä uimareita puoleensa heti ensimmäisen tunnin aikana.

Aamulehti

Kangasalan Vesaniemen uimarannalla oli keskiviikkona aamupäivällä tavallista enemmän aurinkoisesta säästä ja vilvoittavasta uimavedestä nauttivia kaupunkilaisia.

Paikkakuntalaisten lisäksi paikalle oli tultu myös esimerkiksi Nokialta. Syy pidemmältäkin tulleiden vierailuun löytyi kelluvasta T3Park- vesipuistosta, joka avattiin käyttäjille keskiviikkona aamupäivällä.

Jo ensimmäisen tunnin aikana vesipuisto veti puoleensa noin 40 ihmistä, jotka kokeilivat rohkeasi erilaisia esteitä pyrkien välttämään veteen putoamisen.

Myös Aamulehti testasi radan, jonka läpi kulkeminen ilman useampaa molskahdusta veteen on käytännössä mahdotonta.

Katso alta video kelluvasta vesipuistosta:

12-vuotias Meea Lähteenmäki liikkui nopeasti vesiesteeltä toiselle. Lähteenmäki kertoi, että vesipuiston pinta oli paikoin liukas, jolloin myös liikkuminen oli haastavampaa.

Mikä? T3Park Kangasala Lähes tuhannen neliömetrin kokoinen kelluva vesipuisto sijaitsee Vesaniemen uimarannalla. Avautui kävijöille keskiviikkona 29. kesäkuuta. On avoinna päivittäin koulujen alkuun saakka. T3Park koostuu erillisistä puhallettavista elementeistä, joista on koottu vesipuistokokonaisuus. Radalla on esimerkiksi trampoliini, liukumäki sekä erilaisia esteitä. T3Parkkiin pääsee tasatunnein ja lippu ostetaan paikan päältä. Yli 10 hengen ryhmät voivat varata liput etukäteen. Vesipuiston voi varata myös yksityiskäyttöön. Alaikäraja vesipuistoon on kuusi vuotta. Alle kahdeksan vuotiaat pääsevät vesipuistoon vain täysi-ikäisen seurassa. Vesipuistoon otetaan kerrallaan 60 henkilöä. Lähde: T3Park

Lapset liikkumaan

Vesipuiston yrittäjänä toimii Tuukka Tuominen, joka pyörittä vastaavaa vesipuistoa Tampereen Eteläpuistossa ja ylläpitää talviaikaan Tohlopin luistinrataa.

Tuominen kertoo, että kaikkia näitä toimintoja yhdistää lapsien ja nuorten kannustaminen liikunnalliseen elämään.

”Ehdoton motiivi on, että saadaan lapset ja nuoret pois kännyköiltä. Minua ainakin harmittaa se, että esimerkiksi tablettitietokoneet vievät nykyisin niin paljon aikaa lasten päivästä".

Kun lasten liikkumista vesipuistossa seuraa vierestä, heistä kukaan ei näytä kaipaavan elektronisia laitteita. Tunnin liikkumisen jälkeen kysytyt kommentit vahvistavat havainnot.

”Oli kivaa. Paras oli tuo köysi. Menin siitä kolme tai neljä kertaa”, kahdeksanvuotias Sisu Saarinen totesi vesipuistovierailun päätteeksi.

Puiston toiminnallisuudet keräsivät kiitosta myös kaksitoistavuotiaalta Meea Lähteenmäeltä, joka kertoi, että voisi hyvinkin tulla vesipuistoon myös uudelleen.

Vaikka suurin osa vesipuiston käyttäjistä oli lapsia, myös heidän huoltajansa nauttivat kesäpäivänvietosta puistossa. Osa heistä myös vertasi vesipuistossa liikkumista urheilusuoritukseen.

”Tämä on oikein mukavaa kesäpäivän tekemistä, mutta kyllä tämä ihan kuntoilusta käy,” kommentoi tunnin verran kolmen lapsen kanssa vesipuistossa ilakoinut Jenni Saarinen.

Saarinen sanoi, että vaikka lasten perässä oli haastavaa pysyä, pienehkö alue mahdollisti jatkuvan näköyhteyden jälkikasvuun.

”Turvallisin mielin voi täällä lasten kanssa touhuilla, vaikka vauhtia riittää”, hän sanoi.

Kangasalan Vesaniemen uimarannan vedessä kelluva vesipuisto on käytössä ainakin koulujen alkuun saakka.

10-vuotias Nestori Jukola saapui vesipuistoon Nokialta. Jukolan äiti seurasi rannalta, kun Nestori vietti keskiviikkona tunnin verran aikaa vesipuistossa.

Vesipuistossa on vaikeaa välttyä veteen putoamiselta. Takaisin vesipuistoon nousua helpottaa kahvoilla varustetut alustat.

Kangasalle pyynnöstä

Tuominen kertoo, että vaikka nopealla vilkaisulla Eteläpuiston ja Vesaniemen vesipuistot näyttävät samanlaisilta, eivät ne sitä ole.

”Puistoissa on muutama samanlainen elementti, mutta suuremmilta osin ne ovat keskenään erilaiset. Palasia, joista vesipuisto koostuu, on myös mahdollista vaihtaa keskenään ja niitä voidaan myös tulevaisuudessa lisätä nykyisiin puistokokoonpanoihin.”

Tuominen sanoo, että alun perin tarkoituksena oli, että myös toinen vesipuisto olisi avattu Tampereelle joko Kaukajärvelle tai Tohloppiin. Lupaa ei kuitenkaan hellinnyt.

Asiat kuitenkin lähtivät etenemään nopeasti viime syksynä, kun Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen otti yhteyttä Tuomiseen ja tarjosi paikkaa vesipuistolle.

”Nyt meillä on kaupungin kanssa kolmen vuoden sopimus plus optiot. Meille tämä oli aivan huikea tilanne, kun he olivat itse yhteydessä meidän suuntaan ja tarjosivat paikkaa puistolle.”

Auvinen kertoo, että kaupunki kiinnostui vesipuistosta, sillä se on juuri yksi sellainen elementti, jolla Vesaniemen aluetta halutaan kehittää. Hän kertoo, että tulevaisuudessa aluetta kehitetään pitkäjänteisesti myös esimeriksi talviuinnin osalta.