Ikaalisissa syttyi tulipalo isossa tehdaskiinteistössä, palo saatu hallintaan – sammutustyöt jatkuvat

Pirkanmaan pelastuslaitos sai sunnuntaina aamulla hälytyksen suuresta rakennuspalosta Ikaalisiin. Palon sammutustyöt ovat käynnissä.

Ikaalisissa sammutetaan tehdaskiinteistössä Teikankaantiellä sunnuntaina aamulla syttynyttä tulipaloa. Palo pääsi alkuvaiheessa leviämään sisätiloista rakennuksen katto- ja seinärakennuksiin.

Sammutustyöt jatkuvat, mutta palo on hallinnassa.

”Palo on tämän hetkisen tiedon mukaan saatu hallintaan katto- ja seinärakenteiden osalta. Toivomus on, ettei se leviä siellä missään piilossa”, kertoo tilanne- ja johtokeskuksen päivystävä palomestari Mika Kupiainen.

”Irtainta sammutetaan ja raivataan. Se on sellaista tavaraa siellä, että joudutaan vähän raivaamaan käsi- ja konevoimin. Se on hidasta työtä.”

Kupiainen arvioi, että sammutustöissä menee vielä tunteja. Aamukymmenen jälkeen paikalla oli noin 20 pelastuslaitoksen yksikköä. Rakennukseen ei vielä ole päästy sisälle. Raivaus- ja jälkivartiointi voi Kupiaisen mukaan kestää jopa yön ylitse.

Ikaalisten Teikankaantielle tuli sunnuntaina aamulla hälytys rakennuspalosta. Teikankaantie sijaitsee aivan Kolmostien kupeessa ja muutamien minuuttien ajomatkan päässä Ikaalisten keskustasta.

Syttymissyystä ei vielä tietoa

Palo on syttyi Fortumin omistaman metallinkierrätysyritys Fincumetin tehtaassa. Kesäkuun alussa Fincumet sulautui osaksi Fortumia, joka on omistanut yhtiön jo muutaman vuoden ajan. Ikaalisissa Fincumetilla on ollut kierrätyslaitos.

Kyseessä on pelastuslaitoksen mukaan useamman tuhannen neliön kokoinen, tasakattoinen rakennus.

Palon syttymissyystä ei vielä ole tietoa. Toistaiseksi tiedossa ei ole, että kukaan olisi loukkaantunut. Palomestari Mika Kupiaisen tietojen mukaan tehtaassa ei ole palon syttyessä ollut paikalla henkilökuntaa. Ilmoituksen palosta teki ulkopuolinen henkilö.

Pirkanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta rakennuspalosta Ikaalisten Teikankaantielle noin kello 8.30. Ilmoitus palosta tuli ensin keskisuurena, mutta tehtävä muuttui nopeasti suureksi.

Ikaalisten Teikankaantien varrella on asutusta ja teollisuusalue. Tie sijaitsee aivan Kolmostien kupeessa ja muutamien minuuttien ajomatkan päässä Ikaalisten keskustasta.

Sammutustöihin osallistuu useita pelastuslaitoksen yksiköitä.

Ilmasta otettu kuva näyttää, miten palosta nousi ilmaan tummaa savua sunnuntaina aamuyhdeksän aikaan. Toistaiseksi tiedossa ei ole, että kukaan olisi loukkaantunut palossa.

Tämä on päivittyvä uutinen.