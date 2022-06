Mänttä-Vilppula päättää maanantaina koko henkilöstöä koskevista muutosneuvotteluista – Taloudessa kurottavana miljoonien alijäämä

Hallintojohtaja Anitta Hietaniemi sanoo, että lomautukset ja irtisanomiset ovat viimesijainen vaihtoehto.

Aamulehti

Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus päättää maanantaina 27.6. aloitetaanko kaupungissa yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut.

Kaupunginjohtaja Anne Heusalan päätösesitys on, että kaupunki käynnistää neuvottelut ja että ne kohdistuvat koko henkilöstöön. Neuvottelun syyt ovat taloudelliset ja tuotannolliset.

Kaupungin taseessa on tilinpäätöksen 2021 mukaan kertynyttä alijäämää 1,071 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelma vuosille 2023-2024 on alijäämäinen yhteensä 4,45 miljoonaa euroa.

Mänttä-Vilppula on jo huhtikuussa päättänyt säästötavoitteista. Kaupunki linjasi, että vuoden sisällä on tavoitteena löytää 2,5 miljoonan euron rakenteelliset säästöt, ja kokonaisuudessaan tasapainottamisen tarve on 5,53 miljoonaa euroa vuoteen 2025 mennessä.

Kaupunginhallituksen esityslistan mukaan taloudellista tilannetta hankaloittavat myös inflaatio, nousevat korot, maailmantilanne ja syntynyt kunta-alan palkkaratkaisu.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupungin pitäisi avata tämän vuoden budjetti ja pyrkiä siihen, että alijäämää ei kerry, jotta kaupunki pääsee esitettyihin tavoitteisiin.

Säästöjä haetaan myös palveluista

Tasapainottamisohjelman säästöjä tavoitellaan esimerkiksi arvioimalla kulujen supistamista, palvelujen tasoa ja laajuutta. Lisäksi haetaan säästöjä ja keinoja kasvattaa toimintatuottoja. Lisäksi on tarve toiminnan tehostamiseen ja organisaation uudistamiseen.

Kaupunginhallituksen esityslistan mukaan kaupungissa voi tapahtua henkilöstön asemaan vaikuttavia organisaatiomuutoksia. Mahdollisia ovat myös tuotannollisista ja taloudellisista syistä johtuvat lomautukset tai irtisanomiset.

”Koetamme kaikilla muilla tavoilla löytää säästöt ja lomautukset ja irtisanomiset ovat viimesijaisia keinoja”, Hallintojohtaja Anitta Hietaniemi sanoo.

Jos kaupunginhallitus päättää maanantaina, että neuvottelut aloitetaan, ne kestävät elokuulle saakka.