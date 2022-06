Ostaisitko kodin Parkanosta 10 000 eurolla? – Nämä ovat Pirkanmaan ja Tampereen edullisimmat asunnot

Tilastokeskuksen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat kaikissa suurissa kaupungeissa sekä niiden ulkopuolella alkuvuonna 2022. Tällaisen asunnon voi saada Pirkanmaalta pikkubudjetilla.

Aamulehti

Miltä kuulostaisi oma koti vain 10 900 eurolla? Kyseessä on Pirkanmaan halvin koti, kun vertailu tehdään asunnoista pyydettävän hinnan perusteella. Vertailussa ei ole huomioitu osaomistusasuntoja tai asumisoikeusasuntoja. Lähteenä käytettiin Etuovi.com-palvelun tietoja 23. kesäkuuta 2022.

Vuonna 1978 rakennettu noin 80 neliön kolmio sijaitsee Parkanon Elokankaalla, noin 1,5 kilometrin päässä Parkanon keskustasta. Asunnon neliöhinnaksi jää vain 137 euroa.

Pirkanmaan toiseksi edullisin asunto löytyy Virtain Nallelasta, josta saa 30-neliöisen ylimmän kerroksen yksiön 12 000 eurolla. Vuonna 1970 rakennetun asunnon neliöhinnaksi jää 400 euroa.

Virtain Nallelassa myytiin yhtä Pirkanmaan edullisimmasta omistusasuntoa.

Noin 15 000 euron hintaisia asuntoja Pirkanmaalla oli myynnissä useampia. Sillä hinnalla saa esimerkiksi noin 50-neliöisen kaksion Nokialta, 40-neliöisen yksiön Mänttä-Vilppulasta tai yli 90-neliöisen neljän huoneen asunnon Virroilta.

Tilastokeskuksen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat kaikissa suurissa kaupungeissa sekä niiden ulkopuolella alkuvuonna 2022.

Vuodesta 2015 vanhojen osakeasuntojen hinnat ovat nousseet erityisesti suurissa kaupungeissa. Keskusta-alueilla hinnat ovat nousseet eniten Helsingissä, jossa hinnat ovat nousseet 37,8 prosenttia. Turun keskusta-alueella hinnat ovat nousseet 27,4 prosenttia ja Tampereen 23,8 prosenttia.

Kaikki hintapyynnöt eivät ole todellisia

Etuovi.com-palvelussa on vielä tätäkin paljon halvempia asuntoja: niiden hintapyynti on vain yhden euron. Vaivaisen yhden euron hinta on esimerkiksi Punkalaitumen Talalassa sijaitsevalla vuonna 1973 rakennetulla 15-asunnon kerrostalolla.

Punkalaitumella sijaitsevan kerrostalon lähtöhinta on vain yksi euro.

Vieläkin paremmaksi pistää esimerkiksi Mänttä-Vilppulassa sijaitseva viiden huoneen omakotitalo, jonka pyyntihinta on pyöreät nolla euroa. Nollalla eurolla kaupitellaan taloja myös Parkanosta, Hämeenkyröstä ja Ylöjärveltä.

Näiden kotien hintapyynti ei kuitenkaan ole todellinen, vaan asuntoja myydään tarjousten perusteella. Niiden toteutuvat kauppahinnat tulevat todennäköisesti asunnosta riippuen olemaan vähintään tuhansia tai jopa kymmeniä tuhansia euroja.

Tampereen halvimmat asunnot

Tampereen alueelta halvimman asunnon saa tällä hetkellä Teiskon Maisansalosta, jossa kaupitellaan 26,5 neliön luhtitaloasuntoa 20 900 euron hintaan. Vuonna 1975 rakennetussa asunnossa on oma terassi.

Teiskon Maisansalosta saisi asunnon luhtitalosta hieman yli 20 000 eurolla.

Lähempää keskustaa oman kodin saa halvimmillaan 48 000 eurolla. Kyseessä on Nekalassa sijaitseva, vuonna 1945 rakennettu yksiö, jolla on kokoa 32 neliötä. Vastikään remontoidun asunnon neliöhinnaksi jää 1 500 euroa.

Tampereen kantakaupungin edullisimman asunnon neliöhinta on siis miltei yksitoistakertainen verrattuna koko Pirkanmaan edullisimman asunnon neliöhintaan.

Nekalassa myynnissä oleva asunto on rakennettu vuonna 1945, mutta remontti siihen on tehty vastikään.

Kanta-Tampereen toiseksi edullisin asunto löytyy Multisillasta. 54-neliöinen kaksio on myynnissä 56 000 euron hintaan. Vuonna 1976 rakennetussa asunnossa on lasitettu parveke, mutta asuntoon ei ole tehty pintaremonttia. Neliöhinnaksi asunnossa jää 1 037 euroa.

Vuonna 2021 keskimääräinen neliöhinta kaikille Tampereella myydyille asunnoille oli 3 035 euroa, selviää Kiinteistömaailman tilastoista. Vertailuna vastaava neliöhinta pääkaupunkiseudulla oli 4 960. Tällä hetkellä Etuovi.com-palvelussa Tampereella myynnissä olevien asuntojen keskineliöhinta on peräti 4 831 euroa.

Multisillassa sijaitseva asunto on rakennettu vuonna 1976.

Mistä halvat hinnat voivat johtua?

Kiinteistömaailma Nokian, Tampereen Hämeenkadun ja Ideapark Lempäälän toimitusjohtaja Tero Naskali osaa kertoa, millaisia syitä todella halpojen asuntojen hintojen takaa löytyy. Hän ei ota kantaa yhteenkään tässä jutussa esiteltyyn kotiin, vaan kommentoi asiaa yleisesti.

”Aika usein liian halvan hinnan takana on haju tai todetut vauriot. Voi olla homeen, tupakan tai vaikka eläinten virtsan hajua”, Naskali sanoo.

Merkittävä syy on myös kaikenlainen kunnossapidon laiminlyönti. Naskalin mukana taloyhtiölle voi olla kertynyt esimerkiksi remonttivelkaa niin paljon, että se painaa koko talon arvoa alas.

”Sijainti vaikuttaa myös valtavasti. Sijainti tuppaa menemään käsi kädessä kunnossapidon kanssa. Hyvällä sijainnilla olevat taloyhtiöt ovat yleensä myös aika hyvin hoidettuja ja päin vastoin”, Naskali sanoo.