Ruokakaupoissa on juuri nyt vuoden pahimmat ruuhkat ja asiakkaita monta kertaa tavallista torstaita enemmän – Yhden tuoteryhmän menekki on erityisen suurta: ”Emme saa kaikkia mahtumaan sisälle”

Pirkkalalainen Tiina Hirvelä sanoo iloitsevansa suunnattomasti ruokakaupan valmiista ja puolivalmiista myytävistä, kuten grillivartaista ja tuoreista salaateista. Niistä on iloa myös juhannuksena. Hän hoiti juhannusostokset hyvissä ajoin jo torstaina aamupäivällä. Hirvelä kertoi lähtevänsä jo torstaina maalle Oripäähän juhannuksen viettoon. Suunnitelmassa on muun muassa saunomista vanhassa puusaunassa. Seuraksi on lähdössä hyvä työkaveri.