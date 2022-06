Leirintäalue Naantalissa asetti majoittujilleen 35 vuoden alaikärajan juhannukseksi – selvitimme, ovatko kaikenikäiset tervetulleita kohteisiin Pirkanmaalla

Aamulehti soitti leirintäalueille Tampereelle, Ylöjärvelle, Orivedelle ja Ikaalisiin ja kysyi niiden ikärajoista. Ainoastaan Tampereen Camping Härmälässä on asetettu ikäraja, 18 vuotta.

Camping Härmälässä, Peltomäki Resortissa ja Säynämäen leirintäalueella kaikki mökit on varattu. Myös Toivolansaari Campingissa on täyttä.

Juhannuksena moni suuntaa leirintäalueelle viettämään yötöntä yötä. Kaikenikäiset eivät kuitenkaan ole välttämättä toivottuja vieraita.

Esimerkiksi Naantali Camping ohjeistaa verkkosivuillaan, että juhannuksen aikaan alle 35-vuotiaat voivat majoittua alueella ainoastaan omien lastensa kanssa.

Aamulehti soitti Pirkanmaalla sijaitseviin leirintäpaikkoihin ja kysyi, onko niissä ikärajoja juhannuksena.

Vain täysi-ikäisille

Tampereen Camping Härmälässä leirinnän ikäraja on 18 vuotta. Yli 16-vuotiaat pääsevät myös majoittumaan, jos heillä on mukanaan huoltajalta saatu lupalappu ja huoltaja on mökin tai telttapaikan varaaja ja maksaja. Esimerkiksi juhannuksen ja festivaalien aikaan ikäraja on 18 vuotta, ellei mukana ole täysi-ikäistä huoltajaa, leirintäaluepäällikkö Susanne Ylönen kertoo sähköpostitse.

Hänen mukaansa häiriöt ovat melko harvinaisia. Alueella on hiljaisuus kello 23–6.

”Järjestyksenvalvonta pyrkii tehokkaasti ennakoimaan mahdolliset häiriöt ja puuttumaan epäasialliseen käyttäytymiseen napakasti, jotta kaikilla iästä riippumatta olisi mukavaa ja turvallista alueella”, hän kirjoittaa.

Ylösen mukaan juhannuksena kaikki mökit ovat varattuja. Varaajat ovat pääosin kaveriporukoita ja lapsiperheitä.

Äänekästä nuorisoa

Ylöjärvellä sijaitsevalla Peltomäki Resortilla ei ole ikärajoituksia.

”Kyllähän tämä kuitenkin enemmän profiloituu nuorisolle, kun meillä on aika paljon aktiviteetteja, joita nuoriso käyttää”, toimitusjohtaja Tomi Rahko pohtii.

Leirintäalueella on esimerkiksi Etelä-Suomen ainoa täysimittainen vesilautailurata, jossa pääsee harrastamaan wakeboardingia.

Rahko myöntää, että leirintäalueen alkuaikoina nuorisosta aiheutui jonkin verran häiriötä. Tilanne rauhoittui, kun liiketoiminta ja karavaanialue kasvoivat.

”Tässä kävi paljon nuorisoa ihan vaan bilettämässä. Sitä on saatu muutettua, kun tämä on muuttunut enemmän kaupalliseksi alueeksi. Täällä ei saa enää huutaa aamuyöhön. Ja se vaikuttaa paljon, että käymme hiljentämässä, jos on meteliä puolenyön jälkeen”, hän kertoo.

Hän ei osaa arvioida, kuinka paljon alueelle on tulossa ihmisiä juhannuksena. Kaikki mökit ovat varattu, ja myös karavaanialueelle on tehty jonkin verran varauksia. Ylöjärven keskustasta järjestetään myös ilmainen linja-autokyyditys alueelle.

Ei ikärajoja

Ikärajoja ei ole myöskään Orivedellä sijaitsevalla Säynäniemen leirintäalueella tai Ikaalisissa sijaitsevassa Toivolansaari Campingissa. Säynäniemen yrittäjä Arja-Liisa Uusitalo ja Toivolansaaren kesätyöntekijä Aino Suomi kertovat, ettei niiden asettamista ole edes pohdittu.

Säynäniemen mökit on varattu juhannukseksi, ja ne käsittävät yhteensä 57 vuodepaikkaa. Auto-, teltta- ja venepaikkoja ei pysty varaamaan etukäteen, vaan ne täyttyvät nopeusjärjestyksessä. Kiinnostusta niitä kohtaan on osoitettu jo etukäteen, mutta Uusitalo ei osaa arvioida, tuleeko alue täyteen.

”Tämä kausi on alkanut paljon hiljaisemmin kuin viime vuonna. Leirintäalueet ovat niin keliriippuvaisia.”

Myös Ikaalisissa kaikki 15 mökkiä on jo varattu juhannukseksi, samoin kaikki noin 150 vaunupaikkaa. Suomi arvioi, että eniten paikalle on saapumassa eritoten keski-ikäisiä ja lapsiperheitä.