Pirkanmaalla suljetaan tie juhannuksen aikaan ainoastaan Lempäälässä, paikalla käytössä kiertotie: ”Yritämme minimoida haitat”

Tieliikennekeskuksen liikenneoperaattorin mukaan liikenteelle koituvia haittoja minimoidaan juhannuksena. Sen vuoksi Pirkanmaalla tietyöt pysähtyvät Lempäälän siltatyötä lukuun ottamatta.

Tie 190 on poikki Lempäälässä rautatiesillan korjaustöiden takia. Tie suljettiin liikenteeltä juhannusaatonaattona 23. kesäkuuta kello 7 ja se pysyy kiinni noin viikon.

Aamulehti

Pirkanmaalla ei juurikaan tehdä suuria tietöitä juhannuksen aikana, kertoo Tieliikennekeskuksen liikenneoperaattori Kirsi Salokanto torstaiaamuna.

”Tietyöt ovat juhannuksen aikaan aika lailla stopissa. Niilläkään työmailla, joita tuossa on tekeillä, ei juuri nyt juhannuksen pyhinä ihan hirveästi tapahdu.”

Ainoastaan Lempäälässä tie 190 Kylmäkosken ja Lempäälän välillä on suljettu liikenteeltä siltatyön vuoksi. Tarkka paikka on Hulauksesta 800 metriä Lempäälän liittymän suuntaan. Tie on suljettu torstaista 23. kesäkuuta kello 7 alkaen ja sen arvioidaan avautuvan liikenteelle vajaan viikon päästä 28. kesäkuuta kello 18.

Kiertotie kulkee Lempäälän kylän kautta.

”Siinä ei sinänsä liikenteelle hirveää haittaa ole, ja siellä on toki kiertotieopastus. Ja kyllähän liikenne ohjautuu kolmostien kautta, mikä on niin sanottua pitkänmatkanliikennettä. Tämä on nyt ehkä enemmän paikallinen haitta”, Salokanto toteaa.

Ei työkoneita

Salokannon mukaan pienempiä tietöitä saatetaan tehdä vielä torstain 23. kesäkuuta aamupäivän aikana. Hän kuitenkin uskoo, että puoleenpäivään mennessä viimeisetkin niistä ovat poistuneet.

Tällaisia saattavat olla esimerkiksi korjaustyöt, esimerkiksi reiän paikkaamiset. Pääteillä ei hänen mukaansa työskennellä.

”Yritämme minimoida haitat. Jos siellä on jokin tienrakennustyö, todennäköisesti juhannuksena liikenne kulkee ehkä alennetulla nopeudella. Mutta työkoneita ei pitäisi olla enää liikkeellä”, hän kertoo. ”Sitä en osaa sanoa, mitä kaupungin tieverkoilla tapahtuu, mutta en usko, että niissäkään on mitään isompaa.”