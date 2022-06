Iso pohjoismainen rakennusyhtiö ostaa Nokian kartanon – Alueelle on hulppeita suunnitelmia: ”Se voisi olla paikallinen Kaivopuisto”

Rakennusyhtiö kertoo, että kartanon aluetta ja puistoa aletaan kehittää jo lähikuukausina. Alueella on tulossa asuntoja ja palveluita, jos suunnitelmat toteutuvat. Nokianvirran rannassa sijaitsevan entisen sahan alueella on pilaantunutta maaperää, joka täytyy puhdistaa.

Nokian kartanon päärakennus on 1960-luvulta, ja sen on piirtänyt arkkitehti Woldemar Baeckman. Aikoinaan päärakennus oli huvilatyyppinen, mutta se purettiin.

Rakennusyhtiö JM Suomi oy on ostanut Nokian kartanon Nokia oyj:ltä. Samalla JM Suomi teki esisopimuksen Nokia oyj:n ja Nokian kaupungin kanssa Nokianvirran läheisestä alueesta ja vanhan sahan alueista. Yhtiö tiedotti asiasta tiistaina.

Alueelle on tarkoitus rakentaa pääosin kerrostaloja noin 1 500 asukkaalle, ja sinne kaavaillaan lisäksi päiväkotia. JM Suomella uusi asuinalue kulkee nimellä Kartanonranta.

Alueelle rakennettavat talot olisivat Joutsen-merkittyjä. Tämä tarkoittaa, että asuintalot on rakennettu Joutsenmerkki-ympäristösertifikaatin kriteerien mukaisesti.

Myös kartanon rakennuksia ja puistoaluetta halutaan kehittää. JM Suomen maanhankintajohtaja Markku Kemppainen kertoo Nokian Uutisille, että puiston uudistaminen aloitetaan pikimmiten.

”Syksyllä aletaan kunnostaa puistoa. Siitä tehdään julkinen tila, joka palvelee koko aluetta. Tällä hetkellä puusto ja vanhat istutukset ovat enemmän tai vähemmän huonossa kunnossa. Laitamme ne kuntoon ja teemme tarvittavia uudistuksia.”

Kemppainen kertoo, että puiston kunnostuksen jälkeen aletaan selvittää kartanon rakennusten kunnostustarvetta ja sitä, mihin tarkoitukseen niitä voisi tulevaisuudessa käyttää. Myös uudisrakentamisen mahdollisuuksia tutkitaan.

”Kaavoitusta tehdään yhdessä kaupungin kanssa, mutta meillä on ennakkoajatus, että kartanon alueesta tulisi palvelukeskus. Pyrimme siihen, että sinne tulisi palveluita, jotka kiinnostaisivat koko Pirkanmaata.”

Kemppainen luettelee, että alueelle voisi tulla esimerkiksi kahvila, ravintola ja parturi-kampaamo, mutta tähtäimessä on myös muita palveluita ja esimerkiksi tiloja käsityöläisille.

”Sanotaan vaikka, että räätäli, vaatturi, seppä, suutari ja nahkuri – tervetuloa vain ottamaan yhteyttä.”

Kemppaisen mukaan tarkoitus on selvittää, voisiko työskentelytiloja ja asumista yhdistää. Hän uskoo, että monipuoliset palvelut ja kunnostettu puisto olisivat kokonaisuus, joka olisi kaikkien kaupunkilaisten käytössä ja piristäisi koko Pirkanmaata.

”Se voisi olla tällainen paikallinen Kaivopuisto.”

Nokian kartanon alueella on vehreä puisto.

Kartanon pihapiirissä sijaitseva kokouskeskus on vuokrakäytössä.

Puhdistamisesta vastaa Nokia oyj

Kemppaisen mukaan on otettava huomioon, että Nokianvirran rannassa on pilaantunutta maaperää, koska alueella on sijainnut saha ja puun kyllästämö. Hän kertoo, että maaperän puhdistamisesta ja sen kustannuksista vastaa Nokia oyj. Puhdistamiseen menee arviolta kaksi vuotta. Jos puhdistustyö aloitettaisiin ensi syksynä, valmista olisi sen osalta siis vuonna 2024. Kemppainen arvioi, että puhdistaminen on melko suuri työ, sillä maata täytyy kaivaa pois koko sahan ympäristöstä.

Rakentamisen aloittamista hän pitää mahdollisena aikaisintaan vuoden 2024 lopussa tai 2025 alussa. Alueelle täytyy sitä ennen saada voimaan uusi asemakaava. Lisäksi kaupungin täytyy rakentaa alueelle kunnallistekniikka, ennen kuin taloja päästään rakentamaan.

”Meidän toiveemme on, että kaava olisi lainvoimainen vuonna 2024 ja kaupunki pääsisi silloin rakentamaan infraa. Aloittaisimme työt mielellään heti, kun infra on siinä pisteessä, että valmistelevia töitä pääsee tekemään.”

Kemppainen ei paljasta, mikä oli Nokian kartanon kauppahinta, mutta sanoo, ettei ”se ollut mikään korkea”.

”Alueeseen joudutaan investoimaan varsin paljon.”

Sahanrannassa sijaitsee vanhoja rakennuksia, jotka haluttaisiin kulttuuri- ja tapahtumakäyttöön. Tällä hetkellä rakennukset kaipaavat kovasti kunnostusta.

Sahan rakennuksista kulttuurikeskus?

Kemppainen kertoo, että Nokianvirran rannalla sijaitsevat kaksi vanhaa sahan rakennusta haluttaisiin kulttuuri- ja tapahtumakäyttöön. Hiertämö ja sahahalli kunnostettaisiin. Myös uudisrakentamisen mahdollisuutta tutkitaan, kun alueelle laaditaan kaavaa.

”Tämä vanhempi hiertämörakennus tulee varmaankin suojelluksi kaavan yhteydessä, ainakin ulkopuolelta.”

Kemppaisen mukaan mallia voisi ottaa vaikkapa Hyvinkään Villasta, Turun Logomosta tai Hämeenlinnan Verkatehtaasta.

”Uskon, että siitä tulee nokialaisille kova juttu.”

Nokian kartanon puisto halutaan kunnostaa. Puusto ja istutukset ovat vanhoja ja osin huonossa kunnossa.

Rantaan kävelyreitti

Uusi asuinalue rajoittuisi Nokianvirtaan, mutta Kemppaisen mukaan rantaan halutaan jättää yleiseen käyttöön tuleva reitti, joka kiertäisi koko alueen.

”Kun puhutaan rannan lähelle rakentamisesta, ihmisillä nousee usein niskakarvat pystyyn joko kateudesta tai siksi, että luontoarvoja pelätään poljettavan. Alueelle tehdään kuitenkin luontoselvitys, jossa myös ranta-aluetta arvioidaan.”

Rannan osalta selvitetään myös venepaikkojen mahdollisuutta.

”Veneily tulee olemaan tässä yhdessä roolissa, se on selvä juttu. Uskon, että sekä tuleville asukkaille että myös muille on tärkeää, että ranta-alue tulee julkiseen käyttöön.”