Rekan peräkärry kaatui ojaan Juupajoella – Liikennettä ohjataan yhdellä kaistalla

Yhdistelmäajoneuvon peräkärry suistui ojaan ennen kello 11 tiistaiaamupäivänä Oriveden ja Juupajoen välillä tiellä 58. Kyseessä oli hakerekka, jonka etuosa pysyi kuitenkin tiellä. Pelastuslaitoksen tiedossa ei vielä ole, mikä kaatumisen aiheutti.

Käynnissä on raivaus- ja nostotyöt. Kärryn kaatuminen tukki toisen kaistoista, ja liikennettä ohjataan yhdellä kaistalla vuorotellen kumpaankin suuntaan. Kärry repi mukanaan hieman viereistä reuna-aitaa. Pelastuslaitoksen mukaan tilanteesta ei aiheutunut vaaraa muulle liikenteelle, eikä myöskään kuljettajalle.

Hinausauto on matkalla paikalle. Pelastuslaitoksen tilannekeskuksesta kerrotaan, että tie laitetaan nosto-operaation ajaksi poikki, kunhan hinausauto on saapunut ja paikalle on saatu tarpeeksi henkilökuntaa tietä sulkemaan.

Liikenne kulkee ohi yhdellä kaistalla.

Noin kello 11.20 paikalla oli käynnissä raivaustyöt.

