Työttömiä oli toukokuussa Pirkanmaalla vähemmän kuin pitkään aikaan, syksyllä uusi raja voi mennä rikki – ”Työnantajistahan se aina on kiinni”

Pirkanmaan ely-keskuksen ennakointiasiantuntija ennustaa, että syksyllä maakunnan työttömien työnhakijoiden määrä alittaa 19 000 henkilön rajan.

Työllisyys on kehittynyt Pirkanmaalla hyvään suuntaan Pirkanmaan ely-keskuksen tuoreen työllisyyskatsauksen mukaan.

Toukokuussa Pirkanmaalla oli työttömiä työnhakijoita lähes neljännes, yli 6 400 ihmistä, vähemmän kuin vuotta aiemmin.

”Työttömien lukumäärä alitti 20 000 henkilön tason ja odotamme nyt, että syksyllä se menisi alle 19 000:n. Laitetaan sellainen arvio tässä”, Pirkanmaan ely-keskuksen ennakointiasiantuntija Juha Salminen ennustaa.

Työttömyysaste oli Pirkanmaalla toukokuussa 8,0 prosenttia. Lukema on Suomen maakunnista kolmanneksi matalin. Vain Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla työttömyys oli matalampaa. Koko maan osalta keskimääräinen työttömyysaste oli 8,9 prosenttia.

Jopa kuudessa Pirkanmaan kunnassa työttömyysaste painui toukokuussa alle kuuden prosentin. Matalin työttömyysaste oli Punkalaitumella, jossa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 4,3 prosenttia.

Laaja työttömyys kattoi toukokuussa Pirkanmaalla 32 982 henkilöä. Luku laski vuoden takaisesta yli 7 100 henkilöllä. Laajalla työttömyydellä tarkoitetaan työttömiä työnhakijoita ja erilaisten te-hallinnon toimenpiteiden piirissä olevia henkilöitä. he voivat olla esimerkiksi työkokeilussa, työvoimakoulutuksessa tai -valmennuksessa.

Ely-keskuksella uskotaan, että työttömien työnhakijoiden ja palveluissa olevien määrä laskee viimeistään kesäkuun loppuun mennessä samalle tasolle, jossa ne olivat vastaavana aikana ennen koronavirusepidemiaa.

Mitä? Työllisyys Pirkanmaalla toukokuussa Työttömiä työnhakijoita oli 19 976. Määrä laski huhtikuusta yli 350 ihmisellä ja toukokuusta 2021 yli 6 400 ihmisellä. Matalin työttömyysaste oli Punkalaitumella (4,3 prosenttia), korkein Kuhmoisissa (11,8 prosenttia). Tampereen työttömyysaste oli 9,7 prosenttia. Eniten työttömiä oli palvelu- ja myyntityön sekä rakennus-, korjaus-, ja valmistustyön ammattiryhmissä. Työttömistä työnhakijoista 57 prosenttia oli miehiä. Työttömien miesten määrä kuitenkin laski vuoden takaisesta 23 prosenttia. Alle 20­-vuotiaiden ja alle 25­-vuotiaiden työttömyys helpottui merkittävästi. Lähde: Pirkanmaan ely-keskus, työllisyyskatsaus toukokuu 2022.

Selkeää työvoimapulaa

Salmisen mielestä Pirkanmaalla on kaikilla toimialoilla nähtävissä selkeää työvoimapulaa, vaikka se on joiltain osin helpottunut vuoden takaiseen nähden. Teollisuuden puolella on merkittävää pula osaajista. Matkailu- ja ravintola-alalla puolestaan on vaikeaa löytää työvoimaa, koska se kärsi aloista eniten koronarajoituksista.

Yksi syy työvoimapulaan on Salmisen mukaan se, että työmarkkinoille tulevat ikäluokat ovat selvästi pienempiä kuin sieltä poistuvat.

Salmisen mukaan Pirkanmaalla on myös ongelmia kohtaannossa. Avoimia työpaikkoja on hänen mukaansa noin kolmasosa työttömien työnhakijoiden ja työvoimapalveluissa olevien ihmisten määrästä.

”Tässä on nyt jokin kumma juttu, jota on vaikea ymmärtää, kun töitä olisi kumminkin tarjolla. Työnantajistahan se aina on kiinni, millaista henkilöä he haluavat. Kyllä uskoisin, että työhallinnon asiakkaista löytyisi tarpeellinen määrä työvoimaa edelleenkin, jos kaikki pikkaisen panostaisivat. Niin työnhakija kuin yritykset ja työhallintokin:”

Inflaatio voi haitata

Inflaatio on Salmisen mukaan mahdollinen uhka työllisyyden kehitykselle.

”Kaikkihan lähtee energian hinnasta, se vaikuttaa esimerkiksi tuotteiden hinnannousupaineisiin. Ja palkankorotukset ovat tehneet sellaista pientä arveluttavaa juttua, että saa nähdä, kuinka paljon se vaikuttaa syksyn tarpeeseen ja yritysten kysyntään”, hän sanoo. ”Mutta toivotaan, että tilanne pysyy vähintään tämänkaltaisena ja pääsisimme tästäkin eteenpäin, että saisimme työttömyyttä sulamaan entisestään vuoden loppua kohti.”