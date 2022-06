Ruuhkahuippu on torstaina iltapäivällä liittymässä, josta ajetaan Tampereelta Jyväskylän suuntaan.

Liikennetiedotteista tuttu Alasjärven liittymä on juhannusruuhkan pullonkaula Tampereella. Siellä liikenne alkaa sakata torstaina iltapäivällä, jolloin juhannuksen menoliikenteen arvioidaan olevan täällä vilkkaimmillaan.

”Kyllä pullonkaula on 12-tien ja 9-tien liittymä. Yleensä liikenne alkaa vähitellen lisääntyä puoliltapäivin. Puoli kahdesta eteenpäin Alasjärven liittymä on hyvin ruuhkainen kohti Orivettä ja Keski-Suomea”, arvioi liikenneoperaattori Marja Sillanpää Fintrafficin tieliikennekeskuksesta Tampereelta. ”Siinä kyllä jonot pysähtelevät ja on paljon menijöitä.”

Mitä? Seuraa tiedotteita Liikenteen ruuhkat, liikennetiedotteet, tietyöt ja muut liikenteen reaaliaikaiset tiedot saa Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta, joka on ladattavissa myös ilmaisena mobiilisovelluksena. Ajantasaiset säätiedot ja voimassa olevat varoitukset Ilmatieteenlaitos.fi-sivuilla. Hätäkeskuslaitos neuvoo lataamaan 112 Suomi -sovelluksen hätä- ja ongelmatilanteiden varalle. Aamulehti seuraa liikennetilannetta osoitteessa aamulehti.fi.

Liikenteeseen aikovan kannattaa tutkia karttaa, jos haluaa välttää Alasjärven liittymästä alkavan ruuhkan. ”Helsingin suunnasta tullessa voi käyttää 58-tietä Kangasalan Huutijärven paikkeilta kohti Orivettä. Toisaalta kehätietä voi mennä Kolmostietä kohti Ylöjärveä ja jatkaa sieltä. Yleensä näissä on liikenne hieman väljempää, jos haluaa Tampereen ja sen pahimman paikan välttää.”

Sillanpää arvioi, että kaikkinensa juhannusliikenne on vilkasta polttoaineiden hinnannoususta huolimatta. ”Varmasti vielä perjantaiaamupäivänkin aikana on paljon liikennettä. Perjantaina iltapäivällä se vähitellen rauhoittuu.”

Kuivaa keliä

Sääennuste näyttää Sillanpään mukaan juhannuksen menoliikenteelle aika hyvää keliä, mutta tilanteen muuttumista kannattaa seurata. ”Ainakaan mitään hurjia vesisateita ei olisi tulossa.”

”Kun rauhassa menee, se auttaa jo pitkälle”, Sillanpää sanoo.

Paluuliikenteen liikennepiikki näkyy juhannussunnuntaina.