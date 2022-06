Main ContentPlaceholder

Pirkanmaa

Keskellä Näsijärveä sijaitsee pieni saari, josta moni ei ole kuullutkaan – Lähdimme sen persoonallisen isännän kyytiin katsomaan kehuttua saunaa

Veneilijät saattavat tietää Näsijärven keskellä sijaitsevan pikkuisen helmen, mutta monelle Peronsaari on tuntematon. 1930-luvulla rakennetun päärakennuksen ja useiden tulipaikkojen lisäksi siellä on tunnelmallinen sauna. Saaren isäntä Reino Uitus asuu entisessä piikojen mökissä aina, kun järvi on sula.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Tilaajille

Keskellä Näsijärveä nököttää ehkä Tampereen seudun tunnelmallisin sauna, Peronsaaren sauna. Sen löylyistä huolehtii saarta isännöivä Reino Uitus, jolle Näsijärvi on ollut iso osa elämää pikkupojasta asti.

Aamulehti Pimeesalmen telakalla Ylöjärvellä odottaa Reino Uitus 11-vuotiaan Eelin kanssa. He ovat tulleet hakemaan meitä saareen. Pikkuinen Peronsaari piileksii Iso-Otavan takana Näsiselän pohjoispuolella. Uituksen ohjaamana vene kiitää lähes 20 solmun vauhtia. On lämmin päivä, mutta liikkeessä ilma osuu ihoon kylmemmin. Uituksen valkoiset hiukset mukautuvat ilmavirran suuntaan. Eeli pitää kalastajanhatustaan kiinni.