Lempäälä saa vuoden 2026 asuntomessut Ideaparkin naapuriin – Kaavoittaja: ”Tyypillisesti messut jättävät paikkakunnalle 7–12 miljoonaa euroa”

Alueelle on valmistunut asemakaava vuonna 2021.

Tältä Saikan alueen uuden asuinalueen on tarkoitus näyttää. Kaikkien rakennusten tulee olla puuverhoiltuja julkisivultaan.

Aamulehti

Lempäälän kunta ja Suomen asuntomessut ovat tehneet varaussopimuksen asuntomessujen järjestämisestä Lempäälässä vuonna 2026.

Messut järjestetään Lempäälän nauhataajaman keskivaiheilla Saikan alueella. Se sijaitsee Ideaparkin tuntumassa Valtatie 3:n toisella puolella. Alueelle on valmistunut asemakaava vuonna 2021, jolloin varattiin monipuolinen tonttitarjonta asumiselle. Lisäksi alueelle rakennetaan uusi koulu ja päiväkoti.

Koulu ja päiväkoti tulevat samalle tontille. Asuinalueesta tulee kaupunkimainen ja tiivis, ja sinne rakennetaan sekä omakotitaloja että kerrostaloja. Asemakaavassa on määrätty, että kaikkien rakennusten julkisivujen on oltava puuta. Korttelialueella myös runkorakenteisiin on määrätty pääosin puuta.

Lempäälän kunnan elinvoimakaavoittajan Pekka Seppäsen mukaan asuntomessujen budjetointi on vielä kesken. Seppäsen mukaan arvio on, että messut maksavat kunnalle alle kaksi miljoonaa euroa. Hänen mukaansa luvut tarkentuvat seuraavan puolen vuoden aikana.

”Investointina me tätä katsomme. Tyypillisesti ottaen asuntomessut jättävät paikkakunnalle 7–12 miljoonaa euroa.”

Lue lisää: Lempäälässä huima suunnitelma: Uusi koulu ja päiväkoti Ideaparkin naapuriin, myös täysin uudenlaisia asuntoja kunnassa – kartta näyttää alueen

Lue lisää: Ideaparkin alue mullistuu Lempäälässä: tuhansia uusia asukkaita ja 25-kerroksinen hotelli – Tällaiset ovat kymmenien miljoonien eurojen suunnitelmat

Lempäälän kunta ja Suomen asuntomessut ovat käyneet kehittämiskeskusteluja messujen uudistamisesta.

Niitä aiotaan kehittää palvelumallisempaan suuntaan. Seppäsen mukaan Suomen asuntomessut ottaa heti alussa tavallista suuremman roolin hankkeen suunnittelussa.

”Normaalisti se on paljon enemmän kunnan vastuulla. Olemme katsoneet, että tämmöinen tapahtuman järjestäminen ei ole kunnan parasta osaamisaluetta”, Seppänen sanoo.

Havainnekuva Saikan alueesta. Suuri rakennus on koulu.

Alue on ollut rakentumassa ilman messujakin. Seppäsen mukaan asuntomessujen vuoksi joihinkin yksityiskohtiin kiinnitetään erityistä huomiota.

Lempäälän kunta kertoo yrittävänsä jatkuvasti edistää uusia kestäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, minkä on tarkoitus näkyä myös asuntomessujen teemassa.

Saikassa ei vielä näy rakentamista. Tänä vuonna aletaan suunnitella yleisiä alueita ja esimerkiksi teitä. Koulun suunnittelun on myös tarkoitus alkaa pikapuoliin.

”Parin vuoden sisään siellä alkaa näkyä”, Seppänen sanoo.

Rakentamiselle on hyvin aikaa, sillä kaavat ovat Seppäsen mukaan käytännössä valmiit.

Messuista tulee samana vuonna 160 vuotta täyttävän Lempäälän kunnan juhlavuoden päätapahtuma. Tänä vuonna asuntomessut järjestetään Naantalissa.

Päivitys 20.6. kello 9.56: Lisätty Pekka Seppäsen haastattelu.