Pirkanmaa

Juhannuksen junaliikenteeseen on luvassa katkoja ja poikkeus­järjestelyjä – näin ratatöitä tehdään Pirkanmaan alueella

Liikennekatkoja on ympäri Suomea, ja myös Pirkanmaalla on hyvä varautua ratatöiden aiheuttamiin poikkeusjärjestelyihin, jos tarkoituksena on hypätä junan kyytiin juhannusviikonloppuna.

Kesällä 2020 Tampereen Viinikankadun vanha rautatiesilta purettiin ja vaihdettiin uuteen juuri juhannuksen aikana.