Laajentuva ratikka muuttaa Länsi-Tampereen ja Ylöjärven bussilinjoja – nyt käyttäjiltä kerätään palautetta: ”Tarkastelemme kokonaisuutta”

Nysse suunnittelee bussilinjastoihinsa muutoksia, joiden on tarkoitus astua voimaan vuoteen 2024 mennessä. Suunnittelussa otetaan huomioon käyttäjien antama palaute, jota on jo nyt saapunut runsain määrin.

Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse suunnittelee muuttavansa bussilinjastojaan vuoteen 2024 mennessä. Pääsääntöisesti muutoksia kaavaillaan Länsi-Tampereella ja Ylöjärvellä liikennöiviin linjastoihin, mutta mahdollisesti myös muihin linjoihin.

”Niitä saattaa tapahtua muuallakin, sillä linjastosuunnittelu on kokonaisuuksien hallintaa, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen”, kertoo suunnittelija Leena Huhtala Tampereen seudun joukkoliikenteestä.

Suunnitelman tarkoituksena on koota läntinen bussiliikenne ja Pyynikintorilta Lentävänniemeen laajeneva ratikkalinjasto yhteensopivaksi kokonaisuudeksi. Muutokset on tarkoitus ottaa käyttöön loppuvuodesta 2024, jolloin ratikan on määrä liikennöidä Lentävänniemeen saakka.

Useita luonnoksia

Läntinen linjasto -suunnitelman ensimmäinen luonnos on julkaistu Nyssen verkkosivuilla. Luonnosta on mahdollista kommentoida kesän ajan Nyssen sivuilla tai lähettämällä palautetta suoraan suunnittelijalle karttapalvelun kautta.

”Suunnitelmaa parannellaan palautteiden pohjalta. Niitä onkin tässä parissa päivässä tullut jo noin 150. Mitään tarkkaa takarajaa palautteiden vastaanottamiselle ei ole, mutta toki jossain vaiheessa linjastot on lukittava”, Huhtala sanoo.

”Uskoisin, että ennen lopullista päätöstä tehdään vielä yksi, palautteiden pohjalta laadittu vaihtoehtoinen luonnos, josta otetaan palautetta vastaan. Ja vasta sitten laaditaan lopullinen suunnitelma”, hän selventää.

Mikä? Nyssen linjastouudistus Linjasto uudistetaan länteen rakentuvan raitiotien vaikutusalueella Pyynikintori–Santalahti–Hiedanranta–Niemenranta–Lentävänniemi. Ratikan uudella reitillä on vaikutuksia myös Lielahden, Niemen, Ryydynpohjan ja Siivikkalan bussipalvelun järjestämiseen. Uudistus koskee myös Epilän, Ristimäen, Tohlopin, Tesoman, Ikurin, Lamminpään, Haukiluoman, Myllypuron, Kalkun, Raholan ja Villilän alueita sekä koko Ylöjärveä. Palvelutasoon vaikuttavat alueen matkustustarpeet, käytettävissä oleva rahoitus, kunnan kaavoitus sekä muun muassa liikenne- ja elinkeinopoliittiset tavoitteet. Uudistus voi siis tarkoittaa myös nykyisten linjojen yhdistämistä, linjan lyhentämistä, uusia yhteyksiä tai liityntäyhteyksiä. Suunnittelun tueksi on sovittu periaatteet, jotka ohjaavat suunnittelijoiden työtä. Lähde: Nysse.

Kehuja ja kritiikkiä

Nyt palautekierroksella oleva ensimmäinen suunnitelma­luonnos perustuu Nyssen keväällä toteuttamaan liikkumis­kyselyyn, eri vuosilta kerättyyn alueelliseen matkustaja­määrän tarkasteluun sekä joukko­liikenne­lautakunnassa linjattaviin suunnittelu­periaatteisiin.

Liikkumiskyselyyn vastasi lähes 1 400 suunnitteilla olevien linjojen alueella asuvaa tamperelaista.

”He antoivat sekä kehuja että kritiikkiä. Esimerkiksi linjojen 7 ja 8 vuorotarjonnan parantumista kehuttiin, kun taas puolestaan Ylöjärveltä Lielahteen kulkevan linjan pidentynyttä matka-aikaa moitittiin”, Huhtala kertoo.

Nyssen suunnittelu­periaatteiden perustana puolestaan toimii keväällä toteutettu asiakastutkimus, johon vastasi yli 500 matkustajaa eri ikä- ja käyttäjäryhmistä. Tutkimuksella selvitettiin linjasto­suunnittelussa etusijalle pantavia asioita käyttäjien kokemusten pohjalta.

Lakkautetaanko linjoja?

Uudistuksen vaatima budjetti ei ole vielä selvillä. Budjetin laatii Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta.

”Yritämme tietenkin etsiä mahdollisimman kustannustehokasta ratkaisua”, Huhtala kertoo.

Onko kustannustehokkuus kiertoilmaisu linjojen lakkauttamiselle?

”Tarkastelemme kokonaisuutta. Sinne, missä on joukkoja ja lipputuloja saadaan, lisätään liikennöintiä. Haja-asutusalueilla tarkastellaan tilannetta. Jollain alueella voi esimerkiksi olla sellainen tilanne, ettei jollekin kadulle tulekaan enää joukkoliikenteen yhteyttä, mutta kevyen liikenteen väyliä kehitetään niin, että seuraavalle pysäkille on helpompi päästä. Tämä on yksi ratkaisu, mutta mitään ei ole vielä tosiaan lyöty lukkoon”, Huhtala painottaa.